Рязань просит включить ее в «Золотое кольцо России»

Администрация Рязанской области направила заявку на включение Рязани в список городов-участников национального туристического проекта «Золотое кольцо России».

«Заявка подана, уже предварительные слушания прошли, окончательное решение будет приниматься правительственной комиссией. На наш взгляд, документы соответствуют всем установленным требованиям», — заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на Петербургском международном экономическом форуме.

Он также отметил, что участие Рязани в проекте сможет дать возможность для повышения туристической и инвестиционной привлекательности областного центра. По его словам, региональные власти планируют увеличить туристический поток с текущих 1,2 млн человек в год до 2 млн человек в год к концу 2019 года.