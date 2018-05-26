Минобороны: Офицеры ГРУ из доклада Bellingcat по сбитому «Боингу» давно уволены

Офицеры ГРУ Олег Иванников и Николай Ткачев, которые якобы обсуждали процесс доставки «Бука» на территорию Украины, давно уволены с военной службы. Так 25 мая в Минобороны опровергают итоги расследования организации Belligcat.

Министерство цитирует «Лента» со ссылкой на «Интерфакс». Причастность бывших военнослужащих к авиакатастрофе на территории Украины летом 2014 в ведомстве опровергают тем, что оба названных в докладе офицера давно не имеют отношения к министерству, так как уволены с военной службы. О роде их занятий вне Вооруженных сил ведомству не известно. Запись разговора, утверждают в Минобороны, авторами доклада сфабрикована, а общий его почерк «угадывается как украинский».

В докладе исследовательской группы Bellingcat упоминается офицер ГРУ Олег Иванников с позывным «Оринон» и генерал-полковник Николай Ткачев с позывным «Дельфин». Организация утверждает, что эти люди обсуждали перевозку «Бука», из которого мог быть сбит лайнер, с территории России на Донбасс. В России доклад считают дезинформацией и вбросом. Об этом, в том числе, на Петербургском экономическом форуме рассказал президент РФ Владимир Путин.