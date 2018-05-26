В Киеве заявили о тайном переселении в Крым миллиона россиян

Россия тайно переселила в Крым до миллиона человек с российской территории. Об этом в интервью «Укринформу» заявил депутат Верховной Рады Украины, один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев.

В ходе беседы была затронута тема «массового завоза» в Крым российских переселенцев, целью подобных мероприятий было названо «вытеснение местного населения». «Данные [о том], сколько [россиян] завезли, тщательно скрываются. В прессе было сообщение о том, что на территории Крыма находится 250 тысяч русскоязычных переселенцев из Луганской и Донецкой областей (с подобным заявлением в ноябре 2017 года выступал сам Джемилев — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

«Кроме того, еще в 2014 году сообщали о 15 тысячах офисных работников, которых они привезли. Но, по разным оценкам, на территорию Крыма завезено около полумиллиона россиян. Вместе с тем приезжавшие из Крыма наши соотечественники говорят о том, что в действительности их больше. Предполагается, что речь идет о 850 тысячах и до миллиона переселенцев», — заявил Джемилев.

Также депутат Рады попытался совершить экскурс в историю. «Россия сейчас повторяет примерно ту же стратегию, которая применялась во времена первой оккупации, при Екатерине II (Крымское ханство было включено в состав Российской империи в 1783 году — прим. «Ленты.ру»). Тогда не было возможности депортировать людей, не было железной дороги, вагонов. Они просто создавали невыносимые условия для жизни людей, заставляя их мигрировать, и в результате крымские татары за короткое время стали национальным меньшинством», — сказал он.

По словам Джемилева, не так давно ему удалось ознакомиться с «секретным письмом ФСБ» на имя главы Республики Крым Сергея Аксенова. «Там говорится о трехлетнем плане ФСБ в отношении крымских татар, чтобы их склонить к сотрудничеству с оккупационными властями. Там так прямо и говорится: "С целью оказания психоэмоционального воздействия на крымских татар, на Меджлис крымскотатарского народа, которые ведут украинскую пропаганду и не признают аннексию рекомендуется..." И указываются планы: массовые обыски под видом поиска преступников, фильтрации, аресты и самое гнусное — активизация деятельности радикально настроенных к крымским татарам патриотических русских организаций. То есть, по сути, натравливание русских фашистов на крымских татар, разжигание межнациональной розни», — рассказал парламентарий.

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года, численность учтенного постоянного населения Республики Крым и Севастополя составляла 2,2 миллиона человек.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.