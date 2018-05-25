Пассажиры в Пулково ждут высадки из самолёта час, очередь возникла из-за ПМЭФа

Нехваткой трапов объясняет пилот рейса из Анапы задержу при высадке пассажиров вечером 25 мая уже в аэропорту Петербурга. По словам людей, находящихся на борту воздушного судна, которые цитируют командира экипажа, авиалайнер приземлился час назад.

Как передают очевидцы, рейс из Анапы сел в Пулково по расписанию, в 22:45. Об этом же свидетельствует онлайн-табло аэропорта. Однако из самолета пассажиров уже ближе к полуночи все ещё не выпустили. Как передают с борта пассажиры, командир экипажа объяснил задержку нехваткой трапов. В Пулково «Фонтанке» рассказали, что в целом аэропорт работает в штатном режиме, однако единичные задержки действительно возможны. Они связаны с прибытием и отлетом гостей Петербургского международного экономического форума.