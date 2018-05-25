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25.05.2018 23:14

Костин трудоустроил Трампа после президентства главой Банка России

Президент США Дональд Трамп стал бы хорошим "сменщиком" для председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, заявил глава ВТБ Андрей Костин на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Я выступал на телевидении Блумберг и сказал, что, когда Эльвира Сахипзадовна Набиуллина закончит второй-третий срок, сколько она хочет работать, — я очень люблю, уважаю ее и ценю, — хорошим сменщиком ей был бы господин Трамп. Потому что господин Трамп за последнее время, на прошлой неделе буквально, принял такие, сумел провести такие законы, которые существенно ослабляют регулирование банковской сферы в Соединенных Штатах. По крайней мере, для малых и средних банков", — пошутил глава второго по размеру активов российского банка.

"Я считаю, что вопросы регулирования сейчас очень важны. Мне кажется, что после кризиса 2007 года финансовый рынок очень сильно зарегулирован. Все европейские страны, включая Россию, смотрят на Соединенные Штаты и видят, что там-то американские банки находятся в лучших условиях. И это дополнительный драйв для экономики. Я считаю, что это было бы очень полезно", — отметил глава ВТБ.

Банк России с приходом Набиуллиной в 2013 году ужесточил свою политику по разным направлениям, в частности, усилил надзор за банками — почти половина из них в итоге лишилась лицензий. Причем "меч регулятора" коснулся и деятельности очень крупных игроков: в 2017 году на санацию были отправлены банк "Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая.

Источник: РИА Новости


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