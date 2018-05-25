Спектакль Театра.doc в Петербурге под угрозой: организаторы говорят о давлении ФСБ

Театр.doc сообщил о переносе своего спектакля «Пытки», который планировалось показать в День города в пространстве иммерсивного шоу «Безликие». Со ссылкой на продюсера, помогавшего им в поиске площадки, в театре рассказали о якобы имевшем место звонке сотрудников ФСБ в администрацию «Безликих».

«Мы только что узнали, что пространство иммерсивного шоу «Безликие» не сможет нас принять потому что им позвонили из ФСБ и пригрозили закрыть все пространство, – рассказала «Фонтанке» режиссер и ассистент художественного руководителя театра Зарема Заудинова. – И мы их понимаем, но нам теперь нужна новая площадка. А так как это случилось в пятницу, перед выходными, то найти ее будет сложновато».

По словам Заудиновой, с принимающей стороной театр договаривался 17 мая — но устно, поскольку театр московский, и документы планировалось подписать уже на месте. Аренда не была коммерческой: ожидалось, что Театр.doc заплатит только за работу техника, электричество и уборку. Бесплатно должны были проходить на спектакль и зрители.

«Мы сейчас ищем, во-первых, площадку, во-вторых, нам будет нужна и юридическая поддержка, потому что если они позвонили «Безликим», то велика вероятность, что придут и за нами», – рассудила режиссер, добавив, что хотя она находится еще в Москве, приехать все равно планирует, и спектакль сыграют в любом случае.

В спектакле «Пытки» заняты представители Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга, правозащитники, журналисты и активисты. Драматург — Екатерина Косаревская — опиралась на свидетельства людей, подвергшихся пыткам, их родителей и правозащитников.

«Санкт-Петербург — один из городов, где задерживают участников дела «Сети» — сфабрикованного обвинения против антифашистов, – сказано в описании спектакля. – Санкт-Петербург — город, где ФСБ пытает людей».

«Фонтанка» не смогла дозвониться до представителей иммерсивного шоу «Безликие» для получения комментария.