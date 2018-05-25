Медведев двинул Дворковича в совет директров "Роснано"

Правительство РФ выдвинуло в совет директоров АО "Роснано" бывшего вице-премьера, в настоящее время сопредседателя совета фонда "Сколково" Аркадия Дворковича, возглавляющего его действующий состав, следует из опубликованного на сайте кабинета министров распоряжения.

В совет также выдвинута руководитель управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности "ВТБ Капитала" Елена Сахнова, ранее не входившая в него.

Остальные кандидаты входят в действующий совет. Среди них президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, замминистра финансов Андрей Иванов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, гендиректор "Российской венчурной компании" Александр Повалко, председатель совета директоров ООО "УК "Роснано" Владислав Путилин.

Помимо этого, в совет выдвинуты замминистра экономического развития Олег Фомичев, предправления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс, независимые директора АО "Роснано" Михаил Алфимов и Илья Южанов, член совета директоров ООО "УК "Роснано" Павел Теплухин.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий" и на 100% принадлежит государству. ООО "Управляющая компания "Роснано" управляет активами АО "Роснано" и новыми инвестиционными фондами, создаваемыми с привлечением частных инвесторов.

Аркадий Дворкович не вошел в состав нового правительства РФ, формирование которого началось 8 мая, после утверждения Госдумой ФС РФ Дмитрия Медведева премьер-министром страны. В прошлом составе кабинета министров Дворкович был вице-премьером.