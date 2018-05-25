Петербург подписал соглашение о дальнейшем развитии порта Бронка

Оператор порта «Бронка» ООО «Феникс» заключил с Петербургом 26 мая соглашение о намерениях. Документ был торжественно подписан на ПМЭФ-2018.

Инвестор предполагает строить на территории порта в Ломоносове контейнерный терминал и терминал накатных и других грузов, включая причалы. Также будут строиться объекты коммунального обслуживания и железнодорожного транспорта, склады и площадки, сообщил комитет по инвестициям. «Феникс» будет строить за счет собственных и кредитных средств, Петербург обязуется в пределах своей компетенции поддерживать проект.

Документ подписали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор ООО «Феникс» Николай Негодов. Реализация проекта развития порта рассчитана на 22 года — до 2040 года, сообщил комитет по инвестициям, примерный общий объем вложений оценивается в 21,117 млрд рублей.

Николай Негодов сообщил, что фактически две трети этих денег уже внесены и реализованы в виде терминала, мощность которого достигла почти 30%.

Исполнительный директор порта Алексей Шуклецов заявил «Фонтанке», что грузооборот порта Бронка растет на 100% в год в течение последних трех лет. Напомним, в 2016 году тот же Шуклецов называл нашему изданию цифры, которые свидетельствовали о 10-процентной загрузке портовой инфраструктуры.

21 мая губернатор Полтавченко заявлял, что Смольный планирует перевести порт за пределы города. Первый этап переезда грузового терминала в Бронку может состояться в 2025 году. Губернатор считает, что в условиях нехватки земли грузовой терминал на берегу Финского залива не может далее активно развиваться и расширяться. А перевозка грузов через территорию Северной столицы создает дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру. «И мы сейчас основательно задумались о необходимости поэтапного перевода порта в другое место. Туда, где он мог бы развиваться и спокойно наращивать мощности без ущерба для людей и инфраструктуры», — заявил он.

Те же самые намерения Смольного подтвердились и на подписании. Негодов, отвечая на приветствие градоначальника, сказал, что рад помогать городу в этом направлении и «пополнять городской бюджет». Он также заявил про то, что в Бронке вскоре откроется школа докеров.

Справка:

Напомним, порт был стратегическим активом арестованного миллиардера Дмитрия Михальченко, но в конце 2017 года он потерял контроль над активами . 27 декабря 2017 года уставный капитал оператора порта с 10,8 млн рублей был увеличен до 13,3 млн, существенная доля Михальченко была переписана на сторонние юрлица. Тогда же, 27 декабря, порт получил новых собственников. Ими стали Людмила Мурова, супруга недавнего руководителя ФСО Евгения Мурова, и Николай Негодов.

В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» Негодов еще раз уточнил: "Я не новый, я старый собственник, с самого начала".

Отметим, что Дмитрий Михальченко до своего ареста весной 2016 года также заявлял, что намерен перетянуть в Ломоносов большую часть контейнерного бизнеса Большого порта Санкт-Петербург.

Генерал-лейтенант Николай Негодов служил в КГБ с 1977 года, уволился с должности замначальника УФСБ Петербурга и области. В 2002 году стал замминистра транспорта, через год возглавил Росморпорт. После увольнения в 2006-м пришел в бизнес. Генерал армии Евгений Муров служил в КГБ с 1974 года, в 90-х руководил райподразделениями контрразведки в Петербурге, перевелся в Москву с должности замначальника регионального УФСБ. Федеральную службу охраны президента возглавлял с 2000 по 2016 год. Сын, Андрей Муров – председатель правления «ФСК ЕЭС». Внук, Никита Муров – тоже бизнесмен.