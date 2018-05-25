Маск посчитал украинцев россиянами

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск попытался купить домен Pravda.com и не смог этого сделать. Об этом он сообщил в своем Twitter 25 мая.

«Россия отказала. Оказывается, они его уже используют», — уточнил он детали несостоявшейся покупки. Кроме того, он приложил ссылку на сайт издания «Украинская правда», ошибочно подтверждая свое суждение.

После того как на его оплошность обратили внимание несколько его читателей, Маск уточнил, что сайт действительно принадлежит украинскому изданию. «По какой-то причине Россия меня даже не поправила...» — удивился бизнесмен.

«Просто купи Россию», — предложил один из юзеров, на что Маск ответил, что «подумает над этим».