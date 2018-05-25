"Площадь Восстания" закрыли на проверку

На ближайшей к Московскому вокзалу станции петербургского метро третий раз за 25 мая нашли бесхозный предмет.

Как сообщили читатели "Фонтанки", в 21.40 пассажиров по громкой связи попросили в экстренном порядке освободить "Площадь Восстания". На станцию перестали пускать людей, закрыли переход с "Маяковской".

В пресс-службе метрополитена подтвердили, что оба вестибюля закрыли из-за бесхозной находки в 21.38. Пока степень её опасности выясняют специалисты, поезда по красной ветке идут транзитом через "Площадь Восстания".