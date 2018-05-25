Путин: США вредят себе, препятствуя другим странам при расчетах в долларах

США, чиня препятствия другим странам при расчетах в долларах, создают проблемы сами себе и подрывают доверие к доллару как к главной резервной валюте, считает президент РФ Владимир Путин.

"Препятствия, которые подчас создают наши американские коллеги при расчетах в долларах — это, на мой взгляд, большая ошибка с их стороны. Потому что они, они, пытаясь решить и то, безуспешно, текущие конъюнктурные политические вопросы, подрывают доверие к американской валюте как к единственной, по сути, резервной мировой валюте", — сказал Путин, отвечая на вопросы участников пленарной панели "Бизнес-диалог Россия-Япония" в рамках ПМЭФ.

"И все государства, все без исключения, начинают задумываться о том, а как же уйти от этой монополии американской валюты, как обеспечить нормальное функционирование своих финансовых институтов. Я думаю, что наши американские друзья должны задуматься... И я знаю, что они задумываются, я читаю американскую экономическую аналитику", — отметил он.

После этого Путин предложил перейти во взаиморасчетах с Японией на рубли и иены, отметив, что обе валюьты уже не такие волатильные.