Британию попросили прекратить задержания россиян

Российское посольство обратилось с официальным обращением к властям Великобритании с призывом исключить предвзятое отношение пограничной службы и полиции к россиянам 25 мая.

«В связи с поступающими сообщениями о немотивированных задержаниях и предвзятом отношении погранслужбы МВД Великобритании и полиции к российским гражданам, посольство официально обратилось к британской стороне с целью исключить подобную практику, которая, по нашему мнению, может указывать на наличие дискриминационной составляющей в отношении россиян в аэропортах Великобритании», — заявили в посольстве.

Дипломаты также обратились к россиянам с призывом обращаться в посольство в Лондоне и генконсульство в Эдинбурге в случае возникновения проблем подобного рода.

Напомним, отношения между странами резко обострились после отравления 4 марта в британском Солсбери Серегея и Юлию Скрипаль. Британские власти обвинили в нём РФ. Позавчера посольство РФ в Лондоне заявило, что видеообращение Юлии Скрипаль усиливает озабоченность относительно условий, в которых она содержится.

«Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится. Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", – отметили российские дипломаты.