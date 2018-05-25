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25.05.2018 21:15

Британию попросили прекратить задержания россиян

 

 

Российское посольство обратилось с официальным обращением к властям Великобритании с призывом исключить предвзятое отношение пограничной службы и полиции к россиянам 25 мая.

«В связи с поступающими сообщениями о немотивированных задержаниях и предвзятом отношении погранслужбы МВД Великобритании и полиции к российским гражданам, посольство официально обратилось к британской стороне с целью исключить подобную практику, которая, по нашему мнению, может указывать на наличие дискриминационной составляющей в отношении россиян в аэропортах Великобритании», — заявили в посольстве.

Дипломаты также обратились к россиянам с призывом обращаться в посольство в Лондоне и генконсульство в Эдинбурге в случае возникновения проблем подобного рода.

Напомним, отношения между странами резко обострились после отравления 4 марта в британском Солсбери Серегея и Юлию Скрипаль. Британские власти обвинили в нём РФ. Позавчера посольство РФ в Лондоне заявило, что видеообращение Юлии Скрипаль усиливает озабоченность относительно условий, в которых она содержится.

«Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится. Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление", – отметили российские дипломаты.

Справка:

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта. Около месяца за их жизнь и здоровье боролись врачи. Власти Великобритании сочли, что к покушению на Скрипалей причастна Россия, так как вещество группы «Новичок», которым, предположительно, они были отравлены, было разработано советскими химиками. Это привело к новой волне санкций в отношении России. Дочь Скрипаля выписали из больницы еще в апреле.


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