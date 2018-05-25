Девушки ПМЭФ-2018: возможно, лучшее, что было на форуме
ПМЭФ на три дня аккумулирует на своих полях не только самые дорогие костюмы, часы и мозги России и зарубежья, но и самых красивых девушек. Они никогда не убегают от вас, как высокопоставленные спикеры, и не прерывают ваш путь, как ФСО.
Они целые дни проводят «на стенде», всегда готовые улыбнуться вам, рассказать что-нибудь хорошее или объяснить, как пройти. Возможно, они — самое лучшее, что может случиться с человеком на форуме. Этим фоторепортажем мы говорим им большое человеческое спасибо.
© Фонтанка.Ру