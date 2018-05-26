Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

26 мая, 13:46 Участники парада ретро-транспорта на Невском. Дальше через весь Невский и Суворовский и назад по Кирочной, Чайковского и Литейному до Кленовой улицы. Посмотреть подробную карту вы можете на сайте проекта. А выставка ретротехники будет открыта на Инженерной улице и Кленовой аллее с 14.00 до 20.00

26 мая, 12:00 У гостиницы «Прибалтийская» стартовал парад ретро-транспорта, собравший порядка двухсот участников из разных городов. В нем есть колонны легковых автомобилей и пассажирского транспорта. Колонну троллейбусов возглавит ЯТБ-1, за рулём которого – Алексей Гонтарев, благодаря которому машина обрела вторую жизнь. До обнаружения «рогатого» на одной из дач считалось, что довоенных троллейбусов не сохранилось. Но оказалось, что это не так. А в скором времени Петербург увидит ещё один восстановленный троллейбус ЯТБ, что станет большим поводом для гордости сотрудников музея городского электрического транспорта. Алина Циопа, "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Алина Циопа, "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Алина Циопа, "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Алина Циопа, "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Среди легковых автомобилей, участвующих в параде, выделяется самый старый участник – ГАЗ А 1929 года постройки, приехавший из Вологодской области. Это семейная реликвия: ее нынешний хозяин Альберт Николаевич рассказал «Фонтанке», что машина принадлежала раньше его отцу, который ездил на ней аж до 2000 года. Он служил в Кронштадте, был дважды ранен, и автомобиль пригнали ему в Устюжный сослуживцы. Голубая краска на машине – оригинальная. Среди других заметных участников ретропарада – ГАЗ 1М 1937 года, ее водитель Александр подменяет хозяина, который не смог прибыть лично. Шофер признается, что первый раз сегодня сел за руль этого транспортного средства, и с непривычки ему нелегко: нет усилителей руля и тормозов. А коллекционер Геннадий привез на парад две милицейских машины – одна из них, УАЗ 469, выпущенная в 1972 году, сейчас снимается в сериале «Купчино». А вообще в его собрании – машины правоохранительных органов вплоть до сталинского воронка. В параде участвуют и клубы, и музей Ленрезерв с его военной автотехникой. Здесь можно увидеть самые разные машины – от кабриолета до амфибии. А самые маленькие участницы – детские машинки «Нева» и «Москвич», которые едут на крыше своих старших больших собратьев.

26 мая, 11:00 Наверняка в День города вы соберетесь в центр, так что внимательно готовьтесь, чтобы оказаться именно на нужном вам мероприятии, ибо будет много всего. Парады такс, слонов, мотоциклистов и ретроавтомобилей, уличные концерты «Алисы» и «Чижа», фестиваль мороженого, салют — и это далеко не всё. О том, как правильно спланировать праздничные выходные «Фонтанка» написала подробный гид. Метро Петербурга будет работать с 26 на 27 мая круглосуточно. А вот автомобилистам придется искать пути объезда и парковки. Будьте готовы к тому, что в центре Санкт-Петербурга в связи с празднованием 315-летия города движение транспорта будут закрывать. Вся актуальная информация о перекрытиях 26 и 27 мая в Петербурге - здесь.

26 мая, 10:00 Кстати, в этом году у Дня города есть свой официальный символ. Его автор - Анна Колесниченко.

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Работу выбрали горожане из 208 присланных на конкурс вариантов. В основе - архитектурные доминанты Северной столицы: Исаакиевский собор, купол Казанского собора, Медный всадник и мосты. Кроме того, художница изобразила и бесспорный символ города – зайчика, ведь Петропавловская крепость и Заячий остров являются сердцем Петербурга.