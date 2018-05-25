Банки заплыли в «Речной фасад»

В Петербурге появится новый речной терминал за 2,1 млрд рублей. Чтобы заинтересовать инвесторов, проект удешевили вдвое. Под нож пошла вокзальная часть, торговлей жертвовать не стали.

Соглашение о строительстве нового речного вокзала Смольный подписал 25 мая с АО «Евразийский банк». В соответствии с ним, в Северной столице должен появиться комплекс из пяти причалов, а также трехуровневого торгового центра с паркингом, променадом и спасательной станцией. За основу взят проект PricewaterhoeseCoopers, из-за которого Смольный собирался судиться с консультантами, но «доработанный с учетом объективной реальности».

Как сообщил «Фонтанке» Вадим Каширин генеральный директор АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад», строительство Речного вокзала планируется на Рыбацком проспекте. Участок площадью 4 га находится в собственности города. «Там есть определенные вопросы связанные с целью использования, но он свободен», – сказал он. Точный адрес Вадим Каширин не назвал. Но ранее комитет по туризму сообщал, что рассматривает место на Рыбацком проспекте, 15.

У проекта может появиться еще один инвестор. По словам главы «Евразийского банка» Андрея Бельянинова, переговоры об участии в финансирования Речного вокзала ведутся с Газпромбанком. Сроков реализации топ-менеджер не назвал. По словам Вадима Каширина, если к проекту удастся приступить в этом году, он может быть реализован уже в 2022-м. Само соглашение будет действовать до 2035 года.

О планах создать в Северной столице аналог «Морского фасада» для приема речных круизов Смольный сообщил летом 2017 года. https://www.fontanka.ru/2017/08/30/131/ Как пояснил тогда глава комитета по туризму Андрей Мушкарёв, цель проекта – возродить в Петербурге речной круизный туризм. Сейчас этот бизнес переживает упадок: число судозаходов за последние десять лет упало в два раза, а объем рынка в три раза.

Одна из причин — отсутствие инфраструктуры. «Современного речного вокзала нет. Туристы, которые отправляются в Кижи или Карелию, испытывают неудобство», – подтвердил 25 мая губернатор Георгий Полтавченко.

Напомним, Петербург живет без речного вокзала с 2012 года. Здание на проспекте Обуховской Обороны, построенное еще в 1970-е годы, в 2007-м оказалось в собственности компании JFC «бананового короля» Владимира Кехмана. Тот пообещал превратить речной вокзал в гигантский многофункциональный центр, но в 2012 году он продал актив компании «Мегалит», которая снесла его, чтобы построить на этом месте жилой дом. http://www.fontanka.ru/2012/10/30/049/

Сейчас речные суда принимают три пристани — «Уткина заводь» (Октябрьская набережная, д. 31), «Соляной» (Октябрьская набережная, д. 29а) и «Речной вокзал» (пр. Обуховской Обороны, д. 106). Однако все они, по сути, представляют собой причальные стенки.

Летом 2017 году Смольный поручил разработать концепцию нового терминала консалтинговой компании PricewaterhoeseCoopers. Та предложила потенциальному инвестору за 500 млн отремонтировать причальные стенки на проспекте Обуховской Обороны, а еще за 4,5 млрд рублей построить новый терминал со 100-метровым причалом. Окупить затраты инвестору предлагалось за счет примыкающему к вокзалу торгово-развлекательного и делового центра. https://www.fontanka.ru/2017/12/26/112/

Еще в декабре Смольный сообщал, что ведет переговоры с инвесторами и уже в первой половине 2018 года может заключить концессионное соглашение. Но в начале мая комитет по инвестициям неожиданно опубликовал сообщение, в котором раскритиковал концепцию PricewaterhoeseCoopers по речному порту, а заодно и по морскому круизному туризму, которые та делала по заказу города.

Но тот проект, который предстоит реализовывать «Евразийскому банку» и «Газпромбанку» довольно близок к тому, что предлагал консультант. Стоимость работ сократилась более чем в два раза — с 5 млрд рублей до 2,1 млрд рублей — в основном за счет уменьшения числа причалов с 10 до 5. При этом общая площадь, которая включает торговые и офисные пространства, сократилась незначительно – с 7 до 6 тыс. кв. м.

Глава комитета по туризму Андрей Мушкарев не увидел в этом ничего странного. «В основе остался проект PricewaterhoeseCoopers, но мы его доработали в соответствии с объективной реальностью», – сказал он. Финансовую модель скорректировали, чтобы проект стал более интересным для инвестора, пояснил Андрей Мушкарёв.

По мнению экспертов, сомнения вызывает как раз не вокзальная, а коммерческая часть. «Круизным туристам торговый центр и конференц-залы не нужны. А если бы такая потребность была у местных жителей, в Рыбацком уже давно появился бы такой центр», – ранее комментировал генеральный менеджер Knight Frank Николай Пашков. БОльший интерес бизнес проявил бы, если бы город тоже вложился в проект, считает эксперт.

Коммерческий директор одного из крупнейших игроков на рынке речных круизов, компании «ВодоходЪ», Андрей Смолин тоже считает, что счастье не в торговых площадях. По его словам, рынок круизного туризма и так находится на подъеме. «Спрос растет, в основном – за счет отечественного потребителя», – говорит он.

Объем рынка речных круизов России оценивается в 12-15 млрд рублей, ежегодный объем перевозок – 300-350 тысяч человек. Причем пятая часть этих туристов (60 тысяч в год) посещают Петербург.

Действующие игроки не сильно страдают от отсутствия вокзала. К примеру, «ВодоходЪ» обслуживаются на собственном причале в Уткиной заводи. «Там создана вся необходимая инфраструктура, организованы бесплатные трансферы до метро», – пояснил Андрей Смолин. Причалы в центре города были бы более интересны рынку. «Но важно, чтобы тарифы за обслуживание теплоходов были разумными – в противном случае есть риск, что они будут пустовать даже в пик сезона», – заключил Смолин.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»