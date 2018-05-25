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25.05.2018 20:15

В Петербурге стартует фестиваль талантливых детей с ограниченными возможностями

В Санкт-Петербурге стартует 11-й Международный творческий Фестиваль «Шаг навстречу!». Фестиваль, не имеющий аналогов в мире, объединит в единых творческих программах более 450 талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья из России и стран Балтии и звёзд классического искусства.

Основная идея фестиваля – предоставление лучших концертных площадок для детей с ограниченными возможностями, чтобы они могли продемонстрировать свои таланты.

Торжественное открытие состоится в полдень 27 мая на Площади Искусств. В течение нескольких дней в рамках фестиваля пройдут концерты, выставки, мастер-классы с участием звёзд, индивидуальные занятия с психологами и специалистами по арт-терапии, экскурсии в музеи. Для педагогов и родителей запланированы круглые столы и научно-практическая конференция.

Завершится фестиваль гала-концертом участников фестиваля в киноконцертном зале гостиницы «Москва».

Одна из главных задач фестиваля – дать возможность детям получить творческий стимул новые яркие впечатления. Для родителей и преподавателей это прекрасная возможность повышения компетентности в обращении с детьми. Зрители же, вовлекаясь в фестивальную программу, становятся более лояльным и терпимыми к людям с ограниченными физическими возможностями.

Подробно с программой фестиваля можно ознакомиться в официальной группе мероприятия.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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