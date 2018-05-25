Закрытые вечеринки ПМЭФа: Почем зажигают звезды в Петербурге
Таким образом, по самым скромным подсчетам, только на услуги исполнителей, организаторы вечеринок потратили не менее 200 млн рублей. А если участь, что в дни таких мероприятий, как ПМЭФ, расценки музыкантов возрастают в несколько раз, сумма могла оказаться намного больше. С учетом затрат на аренду концертных площадок, алкоголь и кейтеринг, бюджет светской программы Петербургского международного экономического форума может оказаться сопоставим с бюджетом небольшого райцентра.
Рейтинг исполнителей по уровню гонораров за одно выступление:
1) Рианна, ожидается на одном из приемов 25 мая, от $2-3 млн (не менее 123 млн рублей)
2) Робби Уильямс, вечеринка «Мегафона», от $1 млн (не менее 60 млн рублей)
3) Группировка «Ленинград», концерт в ресторане «Гинза», от $200 тыс (12 млн рублей)
4) Земфира, прием ИД «Коммерсантъ», от $200 тыс. (12 млн рублей)
5) «Мумий Тролль», прием «Газпромбанка», от 5-6 млн рублей
6) Борис Гребенщиков, прием Оргкомитета ПМЭФ и Росконгресса, от 3 млн рублей
7) «Чайф», прием банка «Открытие», от 3 млн рублей
8) Группа «Звери», прием ВТБ, от 3 млн рублей
9) Юрий Башмет, прием ВТБ, от 3 млн рублей
10) Игорь Бутман, прием ВТБ, от 3 млн рублей
11) Денис Мацуев, прием ВТБ, от 3 млн рублей
12) Валерий Сюткин, прием БКС, от 2,5 млн рублей
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Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.