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25.05.2018 20:42

Закрытые вечеринки ПМЭФа: Почем зажигают звезды в Петербурге

В светских мероприятиях Форума задействованы знаменитости, среди которых, не взирая на стагнацию в экономике, немало звезд первой величины. Гонорары артистов варьируют от 123 млн рублей за Рианну до 2,5 млн рублей за Валерия Сюткина.
Закрытые вечеринки ПМЭФа: Почем зажигают звезды в Петербурге
Валерий Сюткин, фото - Вячеслав Зитев/Интерпресс

Таким образом, по самым скромным подсчетам, только на услуги исполнителей, организаторы вечеринок потратили не менее 200 млн рублей. А если участь, что в дни таких мероприятий, как ПМЭФ, расценки музыкантов возрастают в несколько раз, сумма могла оказаться намного больше. С учетом затрат на аренду концертных площадок, алкоголь и кейтеринг, бюджет светской программы Петербургского международного экономического форума может оказаться сопоставим с бюджетом небольшого райцентра.

Рейтинг исполнителей по уровню гонораров за одно выступление:   

1) Рианна, ожидается на одном из приемов 25 мая, от $2-3 млн (не менее 123 млн рублей)
  

    

2) Робби Уильямс, вечеринка «Мегафона», от $1 млн (не менее 60 млн рублей)

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3) Группировка «Ленинград», концерт в ресторане «Гинза», от $200 тыс (12 млн рублей)

   
       
4) Земфира, прием ИД «Коммерсантъ», от $200 тыс. (12 млн рублей)


5) «Мумий Тролль», прием «Газпромбанка», от 5-6 млн рублей


       
6) Борис Гребенщиков, прием Оргкомитета ПМЭФ и Росконгресса, от 3 млн рублей

7) «Чайф», прием банка «Открытие», от 3 млн рублей

  

8) Группа «Звери», прием ВТБ, от 3 млн рублей


       
9) Юрий Башмет, прием ВТБ, от 3 млн рублей


10) Игорь Бутман, прием ВТБ, от 3 млн рублей

  
       
11) Денис Мацуев, прием ВТБ, от 3 млн рублей


       
12) Валерий Сюткин, прием БКС, от 2,5 млн рублей


© Фонтанка.Ру

Справка:

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.


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