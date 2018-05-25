Закрытые вечеринки ПМЭФа: Почем зажигают звезды в Петербурге

В светских мероприятиях Форума задействованы знаменитости, среди которых, не взирая на стагнацию в экономике, немало звезд первой величины. Гонорары артистов варьируют от 123 млн рублей за Рианну до 2,5 млн рублей за Валерия Сюткина.

Таким образом, по самым скромным подсчетам, только на услуги исполнителей, организаторы вечеринок потратили не менее 200 млн рублей. А если участь, что в дни таких мероприятий, как ПМЭФ, расценки музыкантов возрастают в несколько раз, сумма могла оказаться намного больше. С учетом затрат на аренду концертных площадок, алкоголь и кейтеринг, бюджет светской программы Петербургского международного экономического форума может оказаться сопоставим с бюджетом небольшого райцентра.

Рейтинг исполнителей по уровню гонораров за одно выступление:

1) Рианна, ожидается на одном из приемов 25 мая, от $2-3 млн (не менее 123 млн рублей)



2) Робби Уильямс, вечеринка «Мегафона», от $1 млн (не менее 60 млн рублей)



3) Группировка «Ленинград», концерт в ресторане «Гинза», от $200 тыс (12 млн рублей)





4) Земфира, прием ИД «Коммерсантъ», от $200 тыс. (12 млн рублей)



5) «Мумий Тролль», прием «Газпромбанка», от 5-6 млн рублей





6) Борис Гребенщиков, прием Оргкомитета ПМЭФ и Росконгресса, от 3 млн рублей

7) «Чайф», прием банка «Открытие», от 3 млн рублей

8) Группа «Звери», прием ВТБ, от 3 млн рублей





9) Юрий Башмет, прием ВТБ, от 3 млн рублей



10) Игорь Бутман, прием ВТБ, от 3 млн рублей





11) Денис Мацуев, прием ВТБ, от 3 млн рублей





12) Валерий Сюткин, прием БКС, от 2,5 млн рублей