В Петербурге начнут производить новые двигательные компоненты для АЭС и судостроения

Правительство Санкт-Петербурга и ООО «ПО «Санкт-Петербургский завод дизельных запчастей» во второй день ПМЭФ-2018 подписали соглашение о намерениях построить в городе машиностроительные заводы по производству компонентов среднеоборотных двигателей и чугунного литья.

Двигатели будут использоваться для оборудования систем безопасности атомных электростанций РФ и в судостроении. Проект планируется реализовать до 2027 года. Объем инвестиций – более 8,1 млрд руб.

ЗАО «Санкт-Петербургский завод дизельных запчастей» организован специалистами завода «Русский дизель», который раньше производил судовые дизели и электростанции оригинальной конструкции, а также по лицензиям концернов Wartsila и MAN – Pielstick. С 2004 года предприятие производит капремонт дизелей и их сервисное обслуживание более чем на 130 судах, четырех АЭС и в Московском метрополитене. Сервисные центры предприятия находятся в Калининграде, Петербурге и на Канарах. Специалисты завода работают в 40 странах мира.