Смольный подписал соглашение о 3-звездочной гостинице на Среднем проспекте

Санкт-Петербург и ООО «Центр АТР-Сайгон» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о реконструкции и эксплуатации здания по адресу: Средний проспект, 40. Ранее компания с вьетнамскими корнями выиграла право на концессию.

Соглашение подписано губернатором Георгием Полтавченко и генеральным директором ООО «Центр АТР-Сайгон» Ву Динь Ле.

Инвестор обязан реконструировать здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения. В результате реконструкции будет создана гостиница, соответствующая категории "три звезды". Объем инвестиций составит не менее 470 млн рублей.

Собственниками компании являются Нго Тхи Тхуи, Нина Ле и Во Ван Бинь. Гендиректор Ву Динь Ле является также гендиректором компании «XXI век», которая принадлежит члену совета директоров «Газпромнефти» Владиславу Барышникову.

Площадь здания составляет 3,5 тысячи квадратных метров, площадь земельного участка — 1,5 тысячи квадратов. Ранее предполагалось, что вложения в проект превысят 670 млн рублей. Конкурс комитет по инвестициям объявил еще осенью 2017 года, итоги подвели в апреле 2018-го.