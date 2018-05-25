Путин пообещал, что в 2024-м не пойдет на выборы

Владимир Путин заявил, что не собирается нарушать или менять Конституцию, согласно которой занимать пост президента можно не более двух сроков подряд.

Об этом глава государства заявил 25 мая на встрече с руководителями информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано — не более двух сроков подряд. Сейчас у меня второй срок подряд. Как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул должность президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все. Я намерен придерживаться этого правила и в будущем», — сказал Путин.

Напомним, Владимир Путин победил на выборах 18 марта 2018 года, набрав 76,69 процента голосов, 7 мая он принес клятву и приступил к исполнению своих обязанностей. Это четвертый срок Путина на посту президента России.