Смольный создаст спорткластер вместе с экс-поп-дивой и галеристкой Анной Бариновой

Правительство Петербурга договорилось с ООО «АННА НОВА» о создании объектов культуры и спорта.

Георгий Полтавченко и галеристка Анна Баринова 25 мая подписали соглашение в рамках Петербургского экономического форума.

Предполагается, что инвестор реализует в Петербурге проекты по созданию благоприятной среды для развития современной культуры, отдыха и пропаганды здорового образа жизни, а также проект развития современного кластера спортивных объектов игровых видов спорта.

Общий объём планируемых инвестиций около 1,55 млрд руб. Спортивные объекты от «Анны Новы» появятся к 2028 году.

Отметим, что компания «Анна Нова» уже построила в Северной столице спортивный комплекс – Nova Arena в Муринском парке. Также Анна Баринова – владелица Anna Nova Art Gallery на улице Жуковского.

Отметим, что бизнесвумен начинала как эстрадная певица. В начале 2000-х Баринова записывала песни, пела с солистом группы Smash Владом Топаловым, участвовала в записи гимна «"Зенит", вперед!» вместе с группой «Ленинград».

Сотрудничество компании со Смольным в прошлые годы не всегда было удачным. Так, на счету «Анны Новы» не менее пяти судебных дел из-за просроченных арендных платежей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – «экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.