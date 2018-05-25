Горы, зонтик, рок-н-ролл: Якунин, Чайка, Литвиненко и Киселев не боятся санкций и готовятся к прорыву

Как не бояться санкций и можно ли идти с новым правительством в технологический прорыв — или лучше сразу в разведку? На эти два вопроса “Фонтанке” ответили высокопоставленные и широко известные участники ПМЭФ-2018.

Раз в год в дни ПМЭФ на полях форума «Фонтанка» проводит соцопрос, который в другое время и в другом месте просто невозможен. В этом году на острие надвигающиеся новые санкции и уже случившееся новое правительство. Надо ли бояться первых и можно ли доверять второму? Об этом нам рассказали ньюсмейкеры форума, у которых все складывается хорошо. Остальные от журналистов просто сбежали — но это совсем другая история.

Бояться надо не санкций!

Сын генерального прокурора Юрия Чайки Игорь заявил «Фонтанке», что санкциями вовсе не напуган: «Я не сталкиваюсь ни с какими проблемами. И вижу, что бизнес хочет работать и присутствовать в России, инвестировать сюда».

Эта смелость дорогого стоит, ведь снаряды ложатся все ближе: старший брат Игоря Артем Чайка попал в санкционный список США после расследования Алексея Навального, в котором говорилось, что дети генпрокурора имеют зарубежные активы, якобы связаны с бандой Цапков и даже участвовали в рейдерском захвате. Сами Чайки фильм называли «низкопробным художеством».

Спустя год бизнесмен, владелец мусороперерабатывающей компании "Хартия" Игорь Чайка в разговоре с «Фонтанкой» продолжает развенчивать мифы о зарубежных активах и утверждает, что санкций не боится: «Я веду бизнес на территории России и по делам езжу в Китай, у меня есть виза. На Западе же у меня нет необходимости бывать». А еще Чайке как предпринимателю выгодна торговая война между США и Китаем: прямо сейчас он и его компания изучают запросы китайского рынка.

Другой известный сын, наследник экс-главы РЖД Владимира Якунина и председатель совета Фонда "Петербург Достоевского" Андрей, поделился, как перестраивать бизнес под санкциями: «Человек, который не учитывает риски, либо не профессионал, либо идиот, – сказал Андрей Якунин. – То же самое, если мы идем в горы: можно идти на самые рискованные трассы, если ты уверен в напарнике, знаешь, что ты делаешь, и внимательно прочитал прогноз погоды. Если ты не сделал одну из этих трех вещей, вероятность вернуться живым становится существенно меньше. Поэтому мы умеем читать прогноз погоды».

Конечно, после такого признания мы не могли не уточнить, что будет, если завтра — санкции, блокировка счетов и запрет на займы. «Пойду в горы лазить, – спокойно ответил наш собеседник. – Вы знаете, если не верить в торжество здравого смысла, то вообще в этой жизни становится жить несколько скучнее. А если не быть оптимистом, то можно повеситься. В любых самых сложных ситуациях, если четко идентифицировать, что важно, то из любой ситуации можно выйти с какими-то потерями, но если голова приделана к телу, то надо постараться что-то сделать. В той же нашей отрасли есть масса конкурирующих компаний, которые делают то же самое, что мы, как минимум не хуже. И в той гипотетической ситуации, которую вы описали, у них откроются возможности купить какую-либо из наших портфельных компаний по достаточно сильно заниженной цене. И компания будет жить».

Советник президента РФ Андрей Фурсенко о санкциях высказался философски. «А чего их бояться? Это как дождь. Если он начинается, ты просто берешь зонтик, и все», – сказал советник.

Владелец Национального резервного банка и британской газеты The Independent Александр Лебедев дал самый простой рецепт, как не бояться происков зарубежных партнеров. «Чтобы не бояться санкций, надо честно жить, – сказал предприниматель. – Даже англичане начали серьезно разговаривать по поводу грязных денег российских. Там же много мошенников прячется, которые украли десятки миллиардов долларов. Все они рядятся в одежды борцов с Кремлем. Наконец-то англичане разобрались. Санкции — это переоцененная история. А закон об исполнении санкций — глупый, правильно Костин (президент банка «ВТБ». – Прим. ред.) его критикует».

Генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев — настоящий ветеран санкционных списков. И давно нашел в своем положении существенные плюсы. «Санкции, с одной стороны, ограничивают мою географию, а с другой – расширяют: есть возможность посмотреть мир, показать детям. Мы с семьей побывали в Японии, дети ездили на Северный полюс, в Индию, в Китай, – сказал телеведущий. – От Европы меня уже тошнит. Я делал программу про Европу, проезжал несколько лет подряд 100 тысяч километров в год за рулем. Мир не европоцентричен, в Европе будущего нет, она разрушает себя – фейковыми новостями, высылками дипломатов, санкциями против России. На самом деле это США своими запретами лишают Европу свободы слова, свободы рынка, а она ведет себя, как легковерная девушка».

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин тоже спокоен за свое будущее. «У меня американская виза еще два года действительна», – признался он. Но и без визы, если придется, Шохин спокойно обойдется — все самые интересные для путешествий маршруты все равно в России.

Ректора Горного университета Владимира Литвиненко санкции США задевают за живое только потому, что они несправедливы. «Чисто человеческие отношения везде великолепные, все понимают, что эти санкции направлены на одно – убить конкурента», – сказал Литвиненко.

Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком", был краток: «Санкции? Вообще не волнуют».

«Посмотрите на мое выражение лица!» – так сияющий улыбкой спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос «Фонтанки» о том, боится ли он санкций. При этом не исключил возможность очередных ограничений в связи с новыми обвинениями в адрес России по делу о гибели малайзийского «Боинга» МH17 на Украине.

«Всегда надо готовиться к разным сценариям, но санкции это путь тупиковый, – сказал Володин. – Когда обвиняют, та страна, которую обвиняют, должна иметь возможность принимать участие в расследовании. Иначе получается в интересах тех государств, которые делают эти заявления. Нидерланды делают это не в своих интересах, а в интересах США и Великобритании, которые в отношении России развернули недружелюбные действия».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попасть в санкционные списки не боится хотя бы потому, что там компания интересная: «Это почетно, оказаться в таком списке. Посмотрите, какие там фамилии, там очень много хороших друзей и знакомых».

А вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин дал комментарий на своей волне: «Бояться надо гнева божьего, а не санкций!»

Прорвемся!

Оказалось, что все наши собеседники новому правительству доверяют. Технологический прорыв? Легко! Чай, не бином Ньютона.

«Мы на своем участке к прорыву готовы: мы лидирующее агентство в стране, впереди по цитируемости, наш флагманский сайт – чемпион по уникальным пользователям, – попытался придавить авторитетом Дмитрий Киселев. – А правительство пусть отвечает за себя, а то замучаемся определять ответственность. При этом его благословил президент Российской Федерации, а наше агентство государственное и иным быть не может. А мы со своей стороны правительству чем можем поможем».

«Правительство пойдет во главе прорыва, а мы пойдем сразу следом!» – пообещал Михаил Осеевский.

Андрей Якунин верит не только в правительство, но и в то, что прорыв уже начался. «Однозначно да, – сказал собеседник «Фонтанки». – Мы недавно продали «Агроальянс» – это производитель риса. Так вот, в условиях отсутствия каких-либо барьеров мы смогли создать производство, и наш рис, выращенный в Краснодарском крае, был на 25% дешевле любого импорта. И в результате весь импорт мы смели с полок не потому, что нам их кто-то очистил, а потому, что просто мы были лучше и дешевле. И это всего один маленький пример одного сегмента одной отрасли, к которой я имел отношение».

К рывку младший Чайка готов, как никогда. Слова президента он знает наизусть, правда в его исполнении «рывок» еще мартовский, из послания к Федеральному собранию: «Дерзновенный труд, который приведет к технологическому рывку... Мы этим и занимаемся. Дерзновенный труд – честное и правильное ведение бизнеса на территории РФ, которое позволяет создавать продукты с высокой добавленной стоимостью, высококвалифицированные рабочие места, давать хорошие условия молодым ребятам. Есть, конечно, сложности в связи с геополитическими условиями и давлением, но мы к этому идем». Кстати, о цифровизации – главной теме форума 2018 года – он знает не понаслышке. В середине мая стало известно, что Игорь Чайка вложил 400 млн руб. в Национальную инжиниринговую корпорацию, которая займется внедрением блокчейна в промышленность. «Цифровизация – это инкорпорирование технологий знаний и обучения во все сферы деятельности», – дал определение сын генпрокурора запутавшейся «Фонтанке».

Новое правительство, по мнению Александра Лебедева, с технологическим прорывом справится. Предприниматель отметил, что сейчас в России можно купить оборудование, необходимое, например, для переработки картофеля в хлопья, но и это еще не все. «По газовозам нужные решения приняты, и уже через два года все необходимое оборудование будет производиться в России, – сказал Лебедев. – Это же не бином Ньютона».

Андрей Фурсенко вопрос про доверие правительству принял как намек на свой возраст: «Да, я понимаю, мне пора на пенсию. Но в разведку с ними я бы пошел».

Александр Шохин тоже высказал доверие, но на определенные период: он дал новому правительству три года для рывка. «Реальный срок нового российского правительства не шесть лет, а всего три года, – сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей. – Именно столько времени у нового руководства страны на реализацию заявленных целей и задач. Если не справятся – президент примет соответствующие решения».

Также осторожно высказался насчет перспектив правительства Александр Дрозденко: «Посмотрим, как они начнут работать. Есть нюансы».

Владимир Литвиненко считает, что куда более серьезная проблема, нежели просто «рывок», то, что предприниматели предпочитают держать свои капиталы в банках вместо того, чтобы инвестировать в производство. «Я знаю многих людей, которые имеют деньги и держат их в банке, не могут инвестировать в элементарные проекты. Потому что боятся, что эти деньги не обеспечены», – сказал ректор Горного института.

А бизнес-омбудсмен Борис Титов правительству доверяет не только потому, что президент «их благословил», а потому, что эти люди – «полностью в теме». «Я хорошо знаю Максима Акимова и Константина Носкова. Они разбираются в том, что такое цифровые технологии. То, что им даны полномочия вице-премьерские и министерские, очень хорошо для того, чтобы мы начали меняться», – сказал Титов.

Оптимизм участников ПМЭФ, судя по всему, нельзя назвать слепым и беспочвенным. Главное, чтобы правительство заработало — а все, что кроме, легко исправить с помощью зонта.

Николай Кудин, Ксения Клочкова, Елена Зеликова, Венера Галеева,

"Фонтанка.ру"