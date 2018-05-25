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26.05.2018 18:41

Горы, зонтик, рок-н-ролл: Якунин, Чайка, Литвиненко и Киселев не боятся санкций и готовятся к прорыву

Как не бояться санкций и можно ли идти с новым правительством в технологический прорыв — или лучше сразу в разведку? На эти два вопроса “Фонтанке” ответили высокопоставленные и широко известные участники ПМЭФ-2018.
Горы, зонтик, рок-н-ролл: Якунин, Чайка, Литвиненко и Киселев не боятся санкций и готовятся к прорыву
Сергей Бобылев/ТАСС

Раз в год в дни ПМЭФ на полях форума «Фонтанка» проводит соцопрос, который в другое время и в другом месте просто невозможен. В этом году на острие надвигающиеся новые санкции и уже случившееся новое правительство. Надо ли бояться первых и можно ли доверять второму? Об этом нам рассказали ньюсмейкеры форума, у которых все складывается хорошо. Остальные от журналистов просто сбежали — но это совсем другая история.

Бояться надо не санкций!

Сын генерального прокурора Юрия Чайки Игорь заявил «Фонтанке», что санкциями вовсе не напуган: «Я не сталкиваюсь ни с какими проблемами. И вижу, что бизнес хочет работать и присутствовать в России, инвестировать сюда».

Эта смелость дорогого стоит, ведь снаряды ложатся все ближе: старший брат Игоря Артем Чайка попал в санкционный список США после расследования Алексея Навального, в котором говорилось, что дети генпрокурора имеют зарубежные активы, якобы связаны с бандой Цапков и даже участвовали в рейдерском захвате. Сами Чайки фильм называли «низкопробным художеством».

Спустя год бизнесмен, владелец мусороперерабатывающей компании "Хартия" Игорь Чайка в разговоре с «Фонтанкой» продолжает развенчивать мифы о зарубежных активах и утверждает, что санкций не боится: «Я веду бизнес на территории России и по делам езжу в Китай, у меня есть виза. На Западе же у меня нет необходимости бывать». А еще Чайке как предпринимателю выгодна торговая война между США и Китаем: прямо сейчас он и его компания изучают запросы китайского рынка.

Другой известный сын, наследник экс-главы РЖД Владимира Якунина и председатель совета Фонда "Петербург Достоевского" Андрей, поделился, как перестраивать бизнес под санкциями: «Человек, который не учитывает риски, либо не профессионал, либо идиот, – сказал Андрей Якунин. – То же самое, если мы идем в горы: можно идти на самые рискованные трассы, если ты уверен в напарнике, знаешь, что ты делаешь, и внимательно прочитал прогноз погоды. Если ты не сделал одну из этих трех вещей, вероятность вернуться живым становится существенно меньше. Поэтому мы умеем читать прогноз погоды».

Павел Каравашкин, Интерпресс/ТАСС

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Конечно, после такого признания мы не могли не уточнить, что будет, если завтра — санкции, блокировка счетов и запрет на займы. «Пойду в горы лазить, – спокойно ответил наш собеседник. – Вы знаете, если не верить в торжество здравого смысла, то вообще в этой жизни становится жить несколько скучнее. А если не быть оптимистом, то можно повеситься. В любых самых сложных ситуациях, если четко идентифицировать, что важно, то из любой ситуации можно выйти с какими-то потерями, но если голова приделана к телу, то надо постараться что-то сделать. В той же нашей отрасли есть масса конкурирующих компаний, которые делают то же самое, что мы, как минимум не хуже. И в той гипотетической ситуации, которую вы описали, у них откроются возможности купить какую-либо из наших портфельных компаний по достаточно сильно заниженной цене. И компания будет жить».

Советник президента РФ Андрей Фурсенко о санкциях высказался философски. «А чего их бояться? Это как дождь. Если он начинается, ты просто берешь зонтик, и все», – сказал советник.

Владелец Национального резервного банка и британской газеты The Independent Александр Лебедев дал самый простой рецепт, как не бояться происков зарубежных партнеров. «Чтобы не бояться санкций, надо честно жить, – сказал предприниматель. – Даже англичане начали серьезно разговаривать по поводу грязных денег российских. Там же много мошенников прячется, которые украли десятки миллиардов долларов. Все они рядятся в одежды борцов с Кремлем. Наконец-то англичане разобрались. Санкции — это переоцененная история. А закон об исполнении санкций — глупый, правильно Костин (президент банка «ВТБ». – Прим. ред.) его критикует».

Генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев — настоящий ветеран санкционных списков. И давно нашел в своем положении существенные плюсы. «Санкции, с одной стороны, ограничивают мою географию, а с другой – расширяют: есть возможность посмотреть мир, показать детям. Мы с семьей побывали в Японии, дети ездили на Северный полюс, в Индию, в Китай, – сказал телеведущий. – От Европы меня уже тошнит. Я делал программу про Европу, проезжал несколько лет подряд 100 тысяч километров в год за рулем. Мир не европоцентричен, в Европе будущего нет, она разрушает себя – фейковыми новостями, высылками дипломатов, санкциями против России. На самом деле это США своими запретами лишают Европу свободы слова, свободы рынка, а она ведет себя, как легковерная девушка».

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин тоже спокоен за свое будущее. «У меня американская виза еще два года действительна», – признался он. Но и без визы, если придется, Шохин спокойно обойдется — все самые интересные для путешествий маршруты все равно в России.

Ректора Горного университета Владимира Литвиненко санкции США задевают за живое только потому, что они несправедливы. «Чисто человеческие отношения везде великолепные, все понимают, что эти санкции направлены на одно – убить конкурента», – сказал Литвиненко.

Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком", был краток: «Санкции? Вообще не волнуют».

Станислав Красильников/ТАСС

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«Посмотрите на мое выражение лица!» – так сияющий улыбкой спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на вопрос «Фонтанки» о том, боится ли он санкций. При этом не исключил возможность очередных ограничений в связи с новыми обвинениями в адрес России по делу о гибели малайзийского «Боинга» МH17 на Украине.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

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«Всегда надо готовиться к разным сценариям, но санкции это путь тупиковый, – сказал Володин. – Когда обвиняют, та страна, которую обвиняют, должна иметь возможность принимать участие в расследовании. Иначе получается в интересах тех государств, которые делают эти заявления. Нидерланды делают это не в своих интересах, а в интересах США и Великобритании, которые в отношении России развернули недружелюбные действия».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко попасть в санкционные списки не боится хотя бы потому, что там компания интересная: «Это почетно, оказаться в таком списке. Посмотрите, какие там фамилии, там очень много хороших друзей и знакомых».

Валентин Илюшин

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А вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин дал комментарий на своей волне: «Бояться надо гнева божьего, а не санкций!»

Прорвемся!

Оказалось, что все наши собеседники новому правительству доверяют. Технологический прорыв? Легко! Чай, не бином Ньютона.

«Мы на своем участке к прорыву готовы: мы лидирующее агентство в стране, впереди по цитируемости, наш флагманский сайт – чемпион по уникальным пользователям, – попытался придавить авторитетом Дмитрий Киселев. – А правительство пусть отвечает за себя, а то замучаемся определять ответственность. При этом его благословил президент Российской Федерации, а наше агентство государственное и иным быть не может. А мы со своей стороны правительству чем можем поможем».

«Правительство пойдет во главе прорыва, а мы пойдем сразу следом!» – пообещал Михаил Осеевский.

Андрей Якунин верит не только в правительство, но и в то, что прорыв уже начался. «Однозначно да, – сказал собеседник «Фонтанки». – Мы недавно продали «Агроальянс» – это производитель риса. Так вот, в условиях отсутствия каких-либо барьеров мы смогли создать производство, и наш рис, выращенный в Краснодарском крае, был на 25% дешевле любого импорта. И в результате весь импорт мы смели с полок не потому, что нам их кто-то очистил, а потому, что просто мы были лучше и дешевле. И это всего один маленький пример одного сегмента одной отрасли, к которой я имел отношение».

К рывку младший Чайка готов, как никогда. Слова президента он знает наизусть, правда в его исполнении «рывок» еще мартовский, из послания к Федеральному собранию: «Дерзновенный труд, который приведет к технологическому рывку... Мы этим и занимаемся. Дерзновенный труд – честное и правильное ведение бизнеса на территории РФ, которое позволяет создавать продукты с высокой добавленной стоимостью, высококвалифицированные рабочие места, давать хорошие условия молодым ребятам. Есть, конечно, сложности в связи с геополитическими условиями и давлением, но мы к этому идем». Кстати, о цифровизации – главной теме форума 2018 года – он знает не понаслышке. В середине мая стало известно, что Игорь Чайка вложил 400 млн руб. в Национальную инжиниринговую корпорацию, которая займется внедрением блокчейна в промышленность. «Цифровизация – это инкорпорирование технологий знаний и обучения во все сферы деятельности», – дал определение сын генпрокурора запутавшейся «Фонтанке».

Новое правительство, по мнению Александра Лебедева, с технологическим прорывом справится. Предприниматель отметил, что сейчас в России можно купить оборудование, необходимое, например, для переработки картофеля в хлопья, но и это еще не все. «По газовозам нужные решения приняты, и уже через два года все необходимое оборудование будет производиться в России, – сказал Лебедев. – Это же не бином Ньютона».

Андрей Фурсенко вопрос про доверие правительству принял как намек на свой возраст: «Да, я понимаю, мне пора на пенсию. Но в разведку с ними я бы пошел».

Александр Шохин тоже высказал доверие, но на определенные период: он дал новому правительству три года для рывка. «Реальный срок нового российского правительства не шесть лет, а всего три года, – сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей. – Именно столько времени у нового руководства страны на реализацию заявленных целей и задач. Если не справятся – президент примет соответствующие решения».

Также осторожно высказался насчет перспектив правительства Александр Дрозденко: «Посмотрим, как они начнут работать. Есть нюансы».

Владимир Литвиненко считает, что куда более серьезная проблема, нежели просто «рывок», то, что предприниматели предпочитают держать свои капиталы в банках вместо того, чтобы инвестировать в производство. «Я знаю многих людей, которые имеют деньги и держат их в банке, не могут инвестировать в элементарные проекты. Потому что боятся, что эти деньги не обеспечены», – сказал ректор Горного института.

А бизнес-омбудсмен Борис Титов правительству доверяет не только потому, что президент «их благословил», а потому, что эти люди – «полностью в теме». «Я хорошо знаю Максима Акимова и Константина Носкова. Они разбираются в том, что такое цифровые технологии. То, что им даны полномочия вице-премьерские и министерские, очень хорошо для того, чтобы мы начали меняться», – сказал Титов.

Оптимизм участников ПМЭФ, судя по всему, нельзя назвать слепым и беспочвенным. Главное, чтобы правительство заработало — а все, что кроме, легко исправить с помощью зонта.

Николай Кудин, Ксения Клочкова, Елена Зеликова, Венера Галеева,

"Фонтанка.ру"


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