СМИ: Заместителем Шойгу станет Криворучко из «Калашникова»

Заместителем министра обороны России по взаимодействию с оборонной промышленностью может стать генеральный директор и крупнейший частный акционер АО «Концерн «Калашников» Алексей Криворучко.

Об этом 25 мая пишет «Газета.ру» со ссылкой на свои источники. Они уверяют, что указ может быть подписан уже в ближайшее время. В концерне «Калашников» эту информацию пока не комментируют. Отметим, Криворучко довольно сильно выручил компанию после введения санкций США. «Ростех» продал ему 26% акций «Калашникова» за 1,5 млрд рублей — это должно было ослабить санкции против концерна (государству в итоге принадлежит только 25% плюс одна акция «Калашникова»). Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не раз говорил, что крайне доволен работой Криворучко.

Отметим, бывший заместитель Шойгу, который отвечал за взаимоотношения с ОПК, Юрий Борисов, стал вице-премьером в обновленном правительстве, заняв место Дмитрия Рогозина.