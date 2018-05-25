СМИ: Заместителем Шойгу станет Криворучко из «Калашникова»
Заместителем министра обороны России по взаимодействию с оборонной промышленностью может стать генеральный директор и крупнейший частный акционер АО «Концерн «Калашников» Алексей Криворучко.
Об этом 25 мая пишет «Газета.ру» со ссылкой на свои источники. Они уверяют, что указ может быть подписан уже в ближайшее время. В концерне «Калашников» эту информацию пока не комментируют. Отметим, Криворучко довольно сильно выручил компанию после введения санкций США. «Ростех» продал ему 26% акций «Калашникова» за 1,5 млрд рублей — это должно было ослабить санкции против концерна (государству в итоге принадлежит только 25% плюс одна акция «Калашникова»). Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не раз говорил, что крайне доволен работой Криворучко.
Отметим, бывший заместитель Шойгу, который отвечал за взаимоотношения с ОПК, Юрий Борисов, стал вице-премьером в обновленном правительстве, заняв место Дмитрия Рогозина.
Справка:
Алексей Криворучко родился 17 июля 1975 года в городе Ставрополь. Первое высшее образование получил в Институте управления, экономики, права и информатики, по специальности «Юриспруденция», второе высшее - в Российской академии государственной службы при Президенте РФ по специальности «Государственное управление». В 1999-2001 годах работал заместителем и генеральным директором ОАО «Ростовский завод гражданской авиации №412». С 2004 по 2005 годы был советником заместителя гендиректора по материально-техническому обеспечению ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии», затем, в 2006-м — главным экспертом, консультантом департамента региональных и офсетных программ в АО «Рособоронэкспорт». В 2006-2009 годах — замгендиректора по сбыту и техническому обслуживанию в «АвтоВАЗе». С 2014 года занимает должность гендиректора АО «Концерн Калашников».