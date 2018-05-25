Сергей Фурсенко заявил, что у «Зенита» после смены стадиона обновился состав болельщиков

Президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко рассказал во второй день ПМЭФ-2018, как изменился состав болельщиков петербургской команды после переезда на новую домашнюю арену на Крестовском острове.

– Болельщиков прибавилось. На Петровском было 22 тысячи. А там 60 тысяч. И у нас сейчас 40% болельщиков, которые посещают стадион, – это женщины. Я видел на матчах детей, грудных детей, – отметил Фурсенко 25 мая. – Люди у нас бывают по 4 – 6 часов, после матча сразу не уходят. Мы питание организуем, развлекаем народ как только можем.

Также он рассказал, что временные трибуны стадиона «Санкт-Петербург» после ЧМ-2018 отправятся в детскую школу, где появится новый современный стадион.