Собчак высказалась в поддержку Сенцова на презентации фильма о своём отце

Телеведущая и политик Ксения Собчак и режиссёр Вера Кричевская высказались в поддержку Олега Сенцова.

С такими заявлениеми они выступили на закрытой презентации фильма об Анатолии Собчаке в Петербурге.

Как сообщает корреспондет «Фонтанки», журналист и режиссёр потребовали освободить Сенцова.

Отметим, что Сенцов был осужден в 2015 году на 20 лет заключения по делу «крымских террористов». В деле фигурировали поджог двери симферопольского офиса «Единой России» и подготовка возможного взрыва памятника Ленину. Сенцова обвинили на основании показаний двух других подозреваемых, пошедших на сделку со следствием и получивших по 7 лет. 14 мая в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех 64 украинских "политзаключенных" в России.

Документальный фильм под названием «Дело Собчака» 36-летняя Ксения сняла совместно с режиссером телеканала «Дождь» Верой Кричевской. Картина рассказывает о последних днях жизни политика и о тех событиях, которые происходили в его жизни.