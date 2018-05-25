Строитель Лахта Центра намерен запустить трамвай до Колпино
Смольный подписал с "Ренейссанс Констракшн" соглашение о намерениях. В документе речь идет о строительстве линии трамвая до Колпино от станции метро "Южная" и транспортно-пересадочного узла "Южный". Объем инвестиций оценивается не менее чем в 20 млрд рублей. Срок концессионного соглашения – до 2048 года
"Ренейссанс Констракшн" является одним из крупнейших застройщиков Петербурга. Среди прочего являлся подрядчиком Лахта Центра, ТРК "Галерея", "Морского фасада", заводов Ford и Hyundai.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.