Орешкин и Кудрин ответили телеграм-инсайдерам

Министр экономического развития России Максим Орешкин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировали слухи об их ссоре, которые ранее появились в некоторых телеграм-каналах.

Кудрин написал в своем Twitter: «Желаю Максиму Орешкину успеха в новом правительстве. P.s. Не читайте перед обедом анонимных телеграм-каналов». И сопроводил запись фото, на котором оба чиновника так радостно улыбаются, что должно быть сразу понятно — никакого конфликта между ними нет и быть не может.

Желаю Максиму Орешкину успеха в новом правительстве.



P.s. Не читайте перед обедом анонимных телеграм-каналов pic.twitter.com/ADn6wwc7vC — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 25 мая 2018 г.

Ранее в телеграм-канале «Адские бабки» появилась информация о том, что Кудрин и Орешкин поспорили на одной из панельных сессий Петербургского международного экономического форума. Якобы глава Счетной палаты говорил о том, что ни в коем случае нельзя повышать налоги, лучше даже скорректировать бюджетное правило. С этим резко не согласился министр экономического развития Орешкин. Источники телеграм-канала уверяли, что после окончания сессии Орешкин вспылил и потребовал, чтобы Кудрин не вмешивался в дела правительства. Бывший министр финансов намекнул на молодость нынешнего министра экономического развития, а тот якобы выкрикнул ему вслед «козел очкастый!». Подробно комментировать эту информацию оба чиновника не стали, но их совместные фотографии должны говорить сами за себя. Второе фото выложил уже Орешкин, на нем министр и глава Счетной палаты явно показывают, насколько они довольны друг другом.