В Петербурге построят Речной вокзал за 2,1 млрд рублей. Соглашение об этом 25 мая в ходе ПМЭФ-2018 Смольный подписал с АО «Евразийский банк».

Комплекс будет состоять из пяти причалов, а также трехуровневого торгового центра с паркингом, променадом и спасательной станцией. Строительство начнется в 2020 году и завершится в 2023-м, на проектную мощность проект должен выйти к 2025 году.

Само соглашение будет действовать до 2035 года.