В Петербурге построят Речной вокзал за 2,1 млрд рублей
В Петербурге построят Речной вокзал за 2,1 млрд рублей. Соглашение об этом 25 мая в ходе ПМЭФ-2018 Смольный подписал с АО «Евразийский банк».
Комплекс будет состоять из пяти причалов, а также трехуровневого торгового центра с паркингом, променадом и спасательной станцией. Строительство начнется в 2020 году и завершится в 2023-м, на проектную мощность проект должен выйти к 2025 году.
Само соглашение будет действовать до 2035 года.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.