Комиссия ЕС по защите прав потребителей включила Finnair в чёрный список

Комиссия ЕС по защите прав потребителей опубликовала чёрный список, в который вошли 19 компаний, не выполняющих рекомендации комиссии. Среди них оказалась и финская государственная авиакомпания Finnair, передаёт Yle.

Чёрная метка стала результатом инцидента, когда Finnair отказалась выплатить компенсацию женщине, которая летела из Хельсинки через Гонконг в Мельбурн, но опоздала на стыковочный рейс из-за технической неисправности самолета. Перевозчик настаивал, что это форс-мажорное обстоятельство, которое не предусматривает компенсации. Однако комиссия посчитала иначе и потребовала выплатить пассажиру 600 евро за задержку рейса.

Как пишет Yle, Finnair, в частности, известен тем, что не выплачивает компенсации, вызванные задержкой рейсов вследствие технических неполадок, а предлагает подарочные купоны. Или же выдаёт денежные компенсации размером ниже нормального уровня.

За последние пять лет число жалоб на Finnair в комиссию увеличилось в два раза. В 2017 году на перевозчика было подано 700 жалоб.

Отметим, в России Finnair выполняет рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару и Казань. Пассажиропоток и продажи авиакомпании растут.