Еще
22:23 25.05.2018
Пришлите свою новость!
22:16
Маск посчитал россиян украинцами
22:00
"Площадь Восстания" закрыли на проверку
21:51
Грузия переименовала Литву
21:40
Путин: США вредят себе, препятствуя другим странам при расчетах в долларах
21:32
Девушки ПМЭФ-2018: возможно, лучшее, что было на форуме
21:31
В лофт-проекте «Этажи» закрывается книжный магазин «Факел»
21:30
На КАД сгорел автобус
21:19
Смольный показал после зачистки Апраксин двор — пока его снова не заняли
21:15
Британию попросили прекратить задержания россиян
20:42
Закрытые вечеринки ПМЭФа: Почем зажигают звезды в Петербурге
20:15
В Петербурге стартует фестиваль талантливых детей с ограниченными возможностями
20:05
«Спасти "Ленинград" от разложения»: вышел новый альбом «Сплина»
19:43
В Петербурге начнут производить новые двигательные компоненты для АЭС и судостроения
19:42
Смольный подписал соглашение о 3-звездочной гостинице на Среднем проспекте
19:38
Путин пообещал, что в 2024-м не пойдет на выборы
19:29
СМИ: Заместителем Шойгу станет Криворучко из «Калашникова»
19:29
Смольный создаст спорткластер вместе с экс-поп-дивой и галеристкой Анной Бариновой
19:25
Сергей Фурсенко заявил, что у «Зенита» после смены стадиона обновился состав болельщиков
19:23
Собчак высказалась в поддержку Сенцова на презентации фильма о своём отце
19:01
Эксперты назвали средний возраст автомобилей в России
18:56
Комиссия ЕС по защите прав потребителей включила Finnair в чёрный список
18:54
Строитель Лахта Центра намерен запустить трамвай до Колпино
18:50
Смольный выгнал торговцев с «Мотостолицы»
18:45
Орешкин и Кудрин ответили телеграм-инсайдерам
18:44
В Петербурге построят Речной вокзал за 2,1 млрд рублей
18:32
Сарри выбрал «Челси», а не «Зенит»
18:13
Путин: России нужны инвестиции, но не как подачка
18:11
В Петербурге – 6-балльные пробки и «телепорт» в Германию
18:05
Норвежский лосось мало ел и из-за этого подорожал до рекордного уровня
17:54
Путин: Россия готова защитить Европу
17:52
Путин: «Боинг» над Донбассом сбила не российская ракета
17:46
Путин о санкциях: Все играют в футбол по правилам дзюдо
17:41
Военный борт помешал приземлиться пассажирскому самолету в аэропорту Подмосковья
17:35
Porsche объявил об отзыве игрушечных машинок
17:27
Временная свобода обошлась Харви Вайнштейну в миллион долларов
17:22
Японский премьер мечтает о матче Россия - Япония в финале ЧМ-2018
17:14
Трамп опять передумал: он собирается встречаться с Ким Чен Ыном
17:11
Путин призвал не делать из Ирана Северную Корею
17:10
Итоги недели с Андреем Константиновым: Ожившая Скрипаль, бесогон Михалков и вечный Мединский
17:05
Сергей Шнуров рассказал о разводе
16:51
Глава МВФ рассказала в Петербурге о “трех тучах"
16:43
Назван режиссёр нового «Бонда»
16:42
Вячеслав Володин о расследовании крушения MH17: Надо готовиться к разным сценариям
16:39
Премьер-министр Японии призвал страны объединиться и направить КНДР на правильный путь
16:38
Самые богатые "федеральные врачи" в Петербурге возглавляют Центр Алмазова и Центр онкологии им. Петрова
16:21
Макрон: Совбез ООН должен помочь в устранении торговой напряженности
16:07
Путин: Россия будет расширять пространство свободы
16:06
В «Газпром нефти» назвали справедливую цену нефти
16:02
На последнем звонке в Пензе «мертвый» голубь подвел школьника
15:58
БГ даст бесплатный концерт накануне Дня города
15:53
Макрон предложил Путину брать пример с Пьера Безухова
15:46
Рекультивацией Новоселок займется реконструктор Муринского парка
15:42
«Алмаз-Антей» будет производить шельфовое оборудование для «Газпрома»
15:40
Кировский завод потратит больше миллиарда на техническое перевооружение
15:36
Путин: Санкционные войны подрывают мировую экономику
15:25
Жаров ждет нового, «пресекательного» закона для «Яндекса» и Google
15:09
Продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в домогательствах, сдался полиции
15:07
Ольга Голодец определила срок “прорывных результатов” в российском футболе
14:52
Бизнес-омбудсмен Титов: Муниципалы не должны иметь права кошмарить бизнес
14:46
Путин предложил Total стать участником проекта “Северный поток-2”
14:46
На ЗСДфесте будет бесплатный велопрокат
14:32
Французские бизнесмены подарили Путину синего петуха
14:25
Евросоюз сообщил российскому бизнесу об ужесточении мер по защите персональных данных
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
25.05.2018 21:19

Смольный показал после зачистки Апраксин двор — пока его снова не заняли

Смольный показал результат одиннадцатидневной зачистки Апраксина двора от нелегальной торговли. Телекамеры зафиксировали опустевшие улицы, на которые вскоре вернутся изгнанные: в этом нет сомнений ни у чиновников, ни у торговцев.
Смольный показал после зачистки Апраксин двор — пока его снова не заняли
Комитет по контролю за имуществом

Как рассказал «Фонтанке» гендиректор управляющей копании АО «Апраксин двор» Сергей Дубровский, 25 мая завершился первый этап, и принадлежащая государству территория вычищена от внешней, частной торговли. По его словам, площадь участка – 52 тысячи квадратных метров, и полторы из них использовали незаконно. По данным комитета по контролю за имуществом, за одиннадцать дней в лом отправили 130 самовольных конструкций, не считая торговых мест, образовавшихся между рядами.

Об оккупировавшей корпуса стихийной торговле сегодня напоминают только следы монтажной пены на фасадах зданий. Добровольно уходить не хотел никто, говорят в комитете. Торговцы пытались защититься собранными документами, якобы доказывающими законность их пребывания, но убедить не смогли и были выселены. Их лотки и собранные кустарным способом витрины были разрушены, что также должно затормозить возвращение.

Смольный показал после зачистки Апраксин двор — пока его снова не заняли

«Это самая проблемная точка Центрального района. Уже двадцать лет речь о ней идёт. Я считаю, что это первые практические шаги», – заявил глава района Андрей Хлутков. Того, кто спустя столько лет всё же поставит финальную точку, он считает достойным звания Героя России – за волю к победе, но пока масштаб оценивает скромно: «Сейчас нельзя сказать, что Апраксин двор преобразился, до преображения ещё далеко».

С 28 мая начнётся второй этап битвы за порядок на Апрашке. Как сообщили в комитете, он пройдёт уже в торговых павильонах. Закончить планируют за пару месяцев, и к концу лета предъявить территорию без нелегалов. Такой ей предстоит оставаться до появления на Апраксином дворе многофункционального досугового центра. При этом, как пояснили в управляющей компании, музеев, галерей и пешеходных зон ждать придётся шесть лет: год до начала работ и пять на реализацию выбранного проекта.

По словам Хлуткова, торговля может и воскреснуть. После многочисленных рейдов в тяготении к Апраксину двору нелегалов не сомневаются и в комитете по контролю за имуществом. Но обещают отслеживать и гнать «точечно», не допуская массового возврата. Предполагается, что указывать на вновь разрастающийся стихийный рынок будут как горожане, так и более законопослушные обитатели Апраксина двора.

«Это мне каждый день, что ли звонить?», – недоумевает владелец одного из павильонов. Изгнанным он особо не сочувствует, однако идее музея возражает: рынок и дешевые товары городу нужнее. По его словам, обещания масштабной чистки и пусть и не скорое, но закрытие рынка своё дело уже сделали, и посетителей стало меньше.

«Вы же понимаете, что не сделать здесь Невский. Даже там с одной стороны музей, с другой бордель», – вставил подобравшийся поближе торговец в спортивном костюме. Возвращения выселенных ждут, но не все настроены оптимистично. На вопрос корреспондента о том, можно ли выгнать рынок с Апраксина двора, нашлись и те, кто ответил: «Выходит, можно».

О том, как концерн «Питер» готов провести редевелопмент Апраксина двора и ищет на это 7 млрд рублей, читайте в материале «Фонтанки».


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
«Питер» ищет деньги на Апраксин двор
Никита Явейн: Раскритикованный губернатором проект реставрации "Апрашки" придется переделать
Проект реставрации Апраксина двора снова разработает «Студия 44» Явейна
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20

Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00

Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор

Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
23.05.2018 12:50

«Строительный трест» - участник Зеленого марафона Сбербанка

Сотрудники компании «Строительный трест» примут участие в благотворительном марафоне «Зеленые сердца», который пройдет 27 мая в Парке 300-летия Петербурга.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Девушки ПМЭФ-2018: возможно, лучшее, что было на форуме
Смольный показал после зачистки Апраксин двор — пока его снова не заняли
Строитель Лахта Центра намерен запустить трамвай до Колпино
Смольный выгнал торговцев с «Мотостолицы»
В Петербурге – 6-балльные пробки и «телепорт» в Германию
Самые богатые "федеральные врачи" в Петербурге возглавляют Центр Алмазова и Центр онкологии им. Петрова
Развязку КАД в сторону Стрельны закроют на несколько часов
Большой велопарад скажется на движении в Петербурге
Москва тоже отпразднует День рождения Петербурга
Кортежи создали гудящие пробки в центре Петербурга
Как форум изменит транспорт Петербурга
Петербург растерялся: пробок нет
Трамвай до Славянки запустят оптимисты
От центра до самых до окраин: как Петербург живёт в «форумных» пробках
«Нулевой день». Какие диковинки ждут на ПМЭФ-2018
Цимбалинский мост застрял на рельсах
Ванильный и брутальный
Почему в Петербурге зависли лифты
«Питер» ищет деньги на Апраксин двор
Разгонит ли бензин инфляцию
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Девушки ПМЭФ-2018: возможно, лучшее, что было на форуме

Валерий Сюткин, фото - Вячеслав Зитев/Интерпресс

Закрытые вечеринки ПМЭФа: Почем зажигают звезды в Петербурге

Итоги недели с Андреем Константиновым: Ожившая Скрипаль, бесогон Михалков и вечный Мединский

Новости компаний
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
23.05.2018 12:50
«Строительный трест» - участник Зеленого марафона Сбербанка
Сотрудники компании «Строительный трест» примут участие в благотворительном марафоне «Зеленые сердца», который пройдет 27 мая в Парке 300-летия Петербурга.
Магазин "Кей"
23.05.2018 12:22
Советы экспертов КЕЙ как продлить жизнь электронной книги
Такая вещь как электронная книга сегодня есть практически у каждого. Но, в отличие от обычной книги, требует больше ухода. О том, как продлить время службы гаджета, рассказали эксперты магазина КЕЙ
22.05.2018 13:10
В Setl Group состоялся День донора
Сотрудники холдинга Setl Group 21 мая приняли участие в традиционном для компании весеннем Дне донора и сдали кровь для больниц Санкт-Петербурга.
Setl City
21.05.2018 17:35
В микрорайоне «Семь столиц» озеленили пр. Строителей
19 мая жители микрорайона «Семь столиц» и соседних комплексов, а также сотрудники компании Setl City в рамках акции по озеленению высадили вдоль проспекта Строителей – на территории квартала «Лондон» – 70 деревьев
ГК "КВС"
21.05.2018 12:51
Экскурсионный день в ЖК «Жили-Были»
По вашим просьбам Группа компаний «КВС» в рамках услуги «Экскурсионный день» предлагает посетить объект в ЖК «Жили-Были» на комфортабельном автобусе в сопровождении специалистов отдела продаж
pixabay.com
17.05.2018 12:13
Расширяем границы пространства и времени — отличная новость для предпринимателей
Банк «Нейва» для всех петербургских предпринимателей расширил границы времени и пространства - больше не нужно тратить время на дороги по пробкам в банк, искать место для парковки и ждать в очереди в офисе банка
Фото предоставлено компанией Madrobots
17.05.2018 10:00
Открытие магазина гаджетов Madrobots
В Санкт-Петербурге начал работать первый филиал интернет-магазина Madrobots.ru. Магазин находится на 7-й линии Васильевского острова, в доме 38.
Setl City
16.05.2018 18:07
Возле ЖК «МореОкеан» появится экопарк площадью 75 га
Инженерные подготовительные работы стартовали на территории будущего экопарка рядом с пересечением Камышовой и Яхтенной улиц.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.