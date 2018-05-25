Смольный показал после зачистки Апраксин двор — пока его снова не заняли

Смольный показал результат одиннадцатидневной зачистки Апраксина двора от нелегальной торговли. Телекамеры зафиксировали опустевшие улицы, на которые вскоре вернутся изгнанные: в этом нет сомнений ни у чиновников, ни у торговцев.

Как рассказал «Фонтанке» гендиректор управляющей копании АО «Апраксин двор» Сергей Дубровский, 25 мая завершился первый этап, и принадлежащая государству территория вычищена от внешней, частной торговли. По его словам, площадь участка – 52 тысячи квадратных метров, и полторы из них использовали незаконно. По данным комитета по контролю за имуществом, за одиннадцать дней в лом отправили 130 самовольных конструкций, не считая торговых мест, образовавшихся между рядами.

Об оккупировавшей корпуса стихийной торговле сегодня напоминают только следы монтажной пены на фасадах зданий. Добровольно уходить не хотел никто, говорят в комитете. Торговцы пытались защититься собранными документами, якобы доказывающими законность их пребывания, но убедить не смогли и были выселены. Их лотки и собранные кустарным способом витрины были разрушены, что также должно затормозить возвращение.

«Это самая проблемная точка Центрального района. Уже двадцать лет речь о ней идёт. Я считаю, что это первые практические шаги», – заявил глава района Андрей Хлутков. Того, кто спустя столько лет всё же поставит финальную точку, он считает достойным звания Героя России – за волю к победе, но пока масштаб оценивает скромно: «Сейчас нельзя сказать, что Апраксин двор преобразился, до преображения ещё далеко».

С 28 мая начнётся второй этап битвы за порядок на Апрашке. Как сообщили в комитете, он пройдёт уже в торговых павильонах. Закончить планируют за пару месяцев, и к концу лета предъявить территорию без нелегалов. Такой ей предстоит оставаться до появления на Апраксином дворе многофункционального досугового центра. При этом, как пояснили в управляющей компании, музеев, галерей и пешеходных зон ждать придётся шесть лет: год до начала работ и пять на реализацию выбранного проекта.

По словам Хлуткова, торговля может и воскреснуть. После многочисленных рейдов в тяготении к Апраксину двору нелегалов не сомневаются и в комитете по контролю за имуществом. Но обещают отслеживать и гнать «точечно», не допуская массового возврата. Предполагается, что указывать на вновь разрастающийся стихийный рынок будут как горожане, так и более законопослушные обитатели Апраксина двора.

«Это мне каждый день, что ли звонить?», – недоумевает владелец одного из павильонов. Изгнанным он особо не сочувствует, однако идее музея возражает: рынок и дешевые товары городу нужнее. По его словам, обещания масштабной чистки и пусть и не скорое, но закрытие рынка своё дело уже сделали, и посетителей стало меньше.

«Вы же понимаете, что не сделать здесь Невский. Даже там с одной стороны музей, с другой бордель», – вставил подобравшийся поближе торговец в спортивном костюме. Возвращения выселенных ждут, но не все настроены оптимистично. На вопрос корреспондента о том, можно ли выгнать рынок с Апраксина двора, нашлись и те, кто ответил: «Выходит, можно».

О том, как концерн «Питер» готов провести редевелопмент Апраксина двора и ищет на это 7 млрд рублей, читайте в материале «Фонтанки».