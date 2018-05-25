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25.05.2018 18:32

Сарри выбрал «Челси», а не «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит», похоже, проиграл борьбу за итальянского специалиста Маурицио Сарри. Как сообщает 25 мая The Sun, Сарри вместо петербургской команды возглавит «Челси».

Владелец лондонского клуба Роман Абрамович согласился заплатить 8 млн евро отступных за итальянского специалиста. Соглашение с «Челси» будет рассчитано на два года. Зарплата Сарри составит 8 млн в год. Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал Сарри 4 млн евро в год.

Напомним, «Зенит» остался без главного тренера после отставки Роберто Манчини, под руководством которого сине-бело-голубые показали худший результат за 10 лет, заняв пятое место в чемпионате РФПЛ.

Другим кандидатом назывался нынешний главный тренер «Уфы» Сергей Семак, до 2016 года входивший в тренерский штаб «Зенита». Отметим, что Семак 14 мая посетил совет директоров «Зенит» в офисе «Газпрома» на Английской набережной.


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