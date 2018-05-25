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25.05.2018 19:01

Эксперты назвали средний возраст автомобилей в России

Средний возраст автомобилей в России – больше 13 лет. Отечественные машины оказались ещё старше. К такому выводу пришли эксперты в рамках проведённого исследования, сообщает 25 мая аналитическое агентство «Автостат».

Средний возраст иномарки в России составляет 10,9 года. Отечественные автомобили ещё старше – в среднем им 16 лет и 6 месяцев.

Отмечается, что самые «молодые» среди иномарок – «китайцы» (6,5 года) и «корейцы» (7 лет и 4 месяца). Самые старые иномарки в России – японские, им более 13 лет. У отечественных автомобилей самый меньший средний возраст у УАЗов (15 лет). «Ладам» в среднем исполнилось уже 16.


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25.05.2018 17:05
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«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы»
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24.05.2018 18:22
Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали
Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.
фото предоставлено компанией ООО «Север Авто Нева»
09.04.2018 17:10
В новых шинных центрах «КОЛЕСО» раздают скидки
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