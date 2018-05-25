Эксперты назвали средний возраст автомобилей в России

Средний возраст автомобилей в России – больше 13 лет. Отечественные машины оказались ещё старше. К такому выводу пришли эксперты в рамках проведённого исследования, сообщает 25 мая аналитическое агентство «Автостат».

Средний возраст иномарки в России составляет 10,9 года. Отечественные автомобили ещё старше – в среднем им 16 лет и 6 месяцев.

Отмечается, что самые «молодые» среди иномарок – «китайцы» (6,5 года) и «корейцы» (7 лет и 4 месяца). Самые старые иномарки в России – японские, им более 13 лет. У отечественных автомобилей самый меньший средний возраст у УАЗов (15 лет). «Ладам» в среднем исполнилось уже 16.