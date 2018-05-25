Смольный выгнал торговцев с «Мотостолицы»

Незаконные торговые точки расположились рядом с площадкой фестиваля «Мотостолица» на Манежной площади в Петербурге. Освобождали территорию 25 мая представители комитета по контролю за имуществом (ККИ).

Как рассказали «Фонтанке» в комитете, торговцы на фестивале любителей мотоспорта на Манежной площади расставили палатки с кожаной одеждой и прочими атрибутами нелегально. У продавцов не нашлось документов, разрешающих предпринимательскую деятельность на фестивале, за что им вручили протоколы об административном правонарушении. От лотков и прочих нестационарных сооружений освобождать территорию приехали сотрудники подведомственного ККИ Центра повышения эффективности использования государственного имущества.

Отметим, что сам фестиваль, который начался 25 мая, работу на время визита представителей Смольного не прекращал.

Напомним, в начале мая разбирать павильоны пришлось торговцам на ярмарке Минпромторга на Малой Конюшенной улице. У них также не нашлось документально подтвержденного согласования с городом. Позже ярмарка, уже легально, переехала в Ленэкспо.