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Чемпионат мира по футболу 2018
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25.05.2018 19:24

Мундиаль в никуда

Больше 13 миллионов было потрачено Петербургом на информационные стенды к чемпионату мира по футболу. Теперь есть неделя, чтобы исправить постыдные ошибки и повернуть указатели в нужном направлении.
Мундиаль в никуда
Предоставлено ООО "Яркий город"

Нечитаемые карты и указатели, ведущие в противоположном от нужного направлении, были установлены по всему городу в середине мая. Задачей информационных стендов должна была стать помощь гостям международного турнира. На деле же миллионные траты бюджетных денег стали поводом для насмешек из-за многочисленных ошибок и абсурдной логистики. Виноватых традиционно не найти, но в Смольном обещают, что к открытию, 14 июня, все ошибки исправят.

Одна из таких конструкций – в нескольких метрах от станции метро «Обводный канал». Она примечательна тем, что указывала направление в противоположную от станции сторону. Причем это не сам стенд был повернут неправильно. Ошибка была в печати, потому что указанный здесь же путь к автобусной станции нарисован верно. В таком виде стенд простоял больше недели, в итоге пришлось вмешаться горожанам и исправить оплошность, подрисовав правильную стрелочку. Трудно представить, сколько бы пришлось идти условному болельщику из Марокко по этому указателю, пока он не почувствовал бы неладное.

Мундиаль в никуда

Не столь очевидная ошибка в навигации была обнаружена корреспондентом «Фонтанки» у Гостиного двора. Если попытаться дойти до Марсова поля по информационным табличкам, вас ждет неудача: указатели приведут в подземный переход на перекрестке Невского и Садовой, на выходе из которого вы не найдете больше ни одной подсказки, куда двигаться дальше.

Щит на Суворовской площади верно указывает на Троицкий мост, станцию «Горьковская», Дворцовую площадь и Летний сад, но при английском написании последнего перепутаны буквы «u» и «a» – вместо summer написали sammer. И если в английском такого слова нет, то с немецкого его можно перевести как «молот».

Фото пользователя "ВКонтакте" Алексея Смыченко
Фото пользователя "ВКонтакте" Алексея Смыченко

Первое место в этом хит-параде безоговорочно достается информационным четырехметровым тумбам у станций. На них помимо указателей есть карта города с главными достопримечательностями и маршрутами от аэропорта до стадиона. Многие из названий самых важных для болельщиков локаций просто не читаются ни на русском, ни на английском языках. Например, «Главный билетный центр», станция метро «Спортивная», «Фестиваль болельщиков FIFA», аэропорт Пулково, стадион «Санкт-Петербург».

Мундиаль в никуда

Еще на этих же тумбах ошибки в англоязычном наименовании автобусной остановки «Крестовский остров» – там потерялась вторая буква «s» и получилось Krestovky вместо Krestovsky. С ошибкой слово написано пять раз с трех сторон.

Мундиаль в никуда

В левом нижнем углу тумбы указано название компании ООО «Карта ТД». По словам главного инженера фирмы Александра Лачининского, качество карт не имеет к ним никакого отношения.

«В издательство поступил заказ от Городского центра рекламы на изготовление файлов карт-схем (только карт) для размещения на информационных тумбах города. Файлы нашим издательством предоставляются в векторном формате eps для полиграфической печати, позволяющем увеличивать их до очень больших размеров без потери качества, – объяснил он в разговоре с «Фонтанкой». – Далее заказчик (мы не обладаем информацией, кто выполнял данную работу) использовал предоставленные карты в качестве подложки в своём макете. Нанес дополнительную информацию, тексты, условные обозначения поверх карты и отправил готовый макет в печать в своем формате и со своими требованиями к печати. Конечно же, итоговый результат это антиреклама для нас, подрыв нашей репутации, и такая «слава» нас не устраивает».

Про «славу» главный инженер упомянул не зря. Объясняться представителям компании пришлось даже в популярном развлекательном сообществе «Пикабу», где пост с фотографиями нечитаемых карт к ЧМ-2018 несколько суток был в числе самых просматриваемых и комментируемых.

Заказчиком всех этих стендов и тумб выступает петербургский комитет по печати, а исполнителем – ООО «Яркий город». Контракт с компанией был заключен 4 апреля 2018 года на сумму 13,3 млн рублей. «"Яркий город" перепечатает карты и в рамках непринятых работ полностью заменит негодные. Сумма госконтракта не меняется, подрядчик выполнит работы за свои средства. Срок устранения недостатков – до 1 июня», – уточнили «Фонтанке» в ведомстве.

Кроме изготовления и установки навигационных конструкций «Яркий город» должен будет содержать их до конца чемпионата мира. Генеральный директор ООО «Яркий город» Артем Литвинов в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил готовность за свой счет исправить ошибки, добавив, что переживать из-за них не стоит.

«На мой взгляд, это абсолютно не критичная история. Даже когда вы автомобиль покупаете, у вас есть обкатка 1000 км. То есть мы исполнили госконтракт в положенные сроки (к 15 мая. — Прим. ред.), а сейчас ведется работа по исправлению каких-то отдельных неточностей. Где-то нам сами жители подсказывают, где-то заказчик. Мы сейчас получаем от них просьбы, что и где нужно поменять. Около 20 объектов мы уже поменяли, и я думаю, что где-то в течение недели эта работа будет доведена до конца», – заявил Артем Литвинов.

По его словам, например, в ночь на 24 мая был заменен стенд у станции метро «Обводный канал». Однако свою непосредственную вину за ошибки руководитель компании не признал. «Мы же печатаем по макетам, которые нам присылают. Поэтому я не могу сказать, что здесь наша вина или ошибка. Но нас попросили, мы перепечатаем, переклеим», – подчеркнул он.

Устранить все недочеты компании «Яркий город» необходимо до 1 июня – в этот день с проверкой в Петербург приедет комиссия ФИФА. Литвинов пообещал, что к этому дню все будет исправлено.

Но есть и другая проблема – многие стенды страдают от вандалов. Некоторые из информационных конструкций буквально полностью закрашены граффити, прочитать, что на них написано, просто нереально.

Мундиаль в никуда

«Примерно пятая часть конструкций уже повреждена и подлежит полной замене. Расходы на обновление тоже возьмет "Яркий город"», – говорят в Смольном и просят жителей Петербурга умерить художественный пыл хотя бы на время ЧМ-2018.

Артем Литвинов называет вандалов даже большей проблемой, чем указатели, ведущие в никуда. Из-за граффитистов компания рискует потерять около 500 тысяч рублей – примерно столько придется потратить на замену испорченных стендов.

«Есть группа молодых людей. Они на наших с вами городских стендах оставляют свои подписи. Причем речь идет не о каком-то искусстве, творчестве, как, например, в случае с граффити Боярского или Бодрова. Это просто подписи. Это четыре конкретных человека. У одного из них, например, кличка Байер. Мы пробовали оттирать их «труды» различными чистящими средствами, но бесполезно. За первую неделю было испорчено 46 стендов», – говорит Литвинов.

Ситуация, утверждает он, критичная, потому что в госконтракте нет статьи расходов на исправление конструкций, пострадавших от подобных случаев вандализма.

«Нужно снять поврежденное информационное поле, напечатать новое, переклеить, заново поставить. Пока мы стараемся это исправлять все же своими силами. Но если тенденция продолжится, к началу чемпионата мира будет испорчено 200 – 250 конструкций, а это уже будет нерешаемая проблема, потому что мы не можем все это переделывать за свои средства, а госконтракта на это, напомню, нет. Это уже тупиковая ситуация. В принципе действия этих вандалов попадают под две статьи Уголовного кодекса – 213 и 214. У нас был опыт работы в Мурманске, где мы также столкнулись с такими маленькими вредителями. Администрация город нашла их по записям с камер наблюдения. Завели дело. Судья объяснил им, что это будет два года. В итоге ребята отделались штрафом в 160 тысяч рублей», – заявил Литвинов.
 
Артем Кузьмин,
«Фонтанка.ру»


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