Только два дня в «Петербургской Недвижимости» - скидки на квартиры

«Петербургская Недвижимость» предлагает провести ближайшие выходные с максимальной пользой и выгодой. Только два дня, 26 и 27 мая, во всех офисах продаж при покупке квартиры в жилых комплексах комфорт-класса Setl City действует дополнительная скидка 50 000 рублей.

Акция приурочена к первому добрососедскому субботнику «Моя улица» в ЖК «Чистое небо», который пройдет в субботу, 26 мая. В программе – мероприятия по озеленению, конкурсы, мастер-класс по изготовлению сахарной ваты и красочный аквагрим для всех желающих. Это отличная возможность познакомиться с популярным проектом, посетить шоу-румы и весело провести время. Мероприятие начнется в 11:00 на площади перед домом № 69 на Комендантском проспекте.

«Чистое небо» - современный жилой комплекс комфорт-класса от Setl City, расположенный в микрорайоне Каменка Приморского района, неподалеку от ст.м. «Комендантский проспект». В квартале уже успешно введены в эксплуатацию первые три очереди проекта и один детский сад. Одно из его преимуществ — защищенная со всех сторон внутренняя территория и просторный двор протяженностью 1,5 км, идеальный для прогулок и отдыха. Для жителей предусмотрена собственная инфраструктура, включающая школы, детские сады, магазины, аптеки, пекарни, кафе, отделения банка и другие объекты. Эксклюзивным брокером жилого комплекса выступает компания «Петербургская Недвижимость».

Setl City

Скидки на квартиры действуют при обращении в любой из 10 офисов продаж «Петербургской Недвижимости», в том числе для участников мероприятия в ЖК «Чистое небо».

Организатор акции: ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», юридический адрес: 196066, CПб, Московский пр., д.212, литер А, ИНН 7816094750 ОГРН 1027804907129. Подробнее об организаторе, условиях и порядке ее проведения можно ознакомиться по тел. 33-55555

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", разрешение на строительство № 78-15039120-2014 от 29.07.2014, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»