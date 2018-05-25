Петербург предложил Финляндии стать партнёром инновационного форума

Санкт-Петербург в этом году предложил Финляндии выступить в качестве страны-партнера Петербургского международного инновационного форума, который состоится 20 — 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Как подчеркнул на встрече с госсекретарем правительства Финляндии Паулой Илоной Лехтомяки вице-губернатор Петербурга Сергей Мовчан, учитывая тесные экономические связи, партнёрство на инновационном форуме придаст новый импульс отношениям Северной столицы с соседней страной. Дальнейшее развитие сотрудничества Мовчан и Лехтомяки обсудили в рамках ПМЭФ 25 мая.

В 2017 году торговый оборот Санкт-Петербурга с Финляндией увеличился в 1,7 раза и составил 1590 млн долларов. Как отмечается в сообщении администрации, Финляндия занимает третье место среди стран – инвесторов в экономику города и седьмое место — среди торговых партнёров.