Путин: России нужны инвестиции, но не как подачка
Россия нуждается в инвестициях, но не готова из-за них жертвовать независимостью, заявил в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2018 президент РФ Владимир Путин.
По его словам, главные цели России – внутреннее развитие и рост производительности труда. Достичь их можно диверсификации экономики. «Чтобы привлечь капитал, нужны хорошие отношения с Евросоюзом, со всем миром и США. Но если нас ставят перед выбором: или мы существуем как суверенное государство, или нам ставят ограничения, мы выбираем первое», – сказал президент. Инвестиции нужны, но не как «подачка» и не за счет потери независимости, добавил он.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников