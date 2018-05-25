Путин: России нужны инвестиции, но не как подачка

Россия нуждается в инвестициях, но не готова из-за них жертвовать независимостью, заявил в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2018 президент РФ Владимир Путин.

По его словам, главные цели России – внутреннее развитие и рост производительности труда. Достичь их можно диверсификации экономики. «Чтобы привлечь капитал, нужны хорошие отношения с Евросоюзом, со всем миром и США. Но если нас ставят перед выбором: или мы существуем как суверенное государство, или нам ставят ограничения, мы выбираем первое», – сказал президент. Инвестиции нужны, но не как «подачка» и не за счет потери независимости, добавил он.