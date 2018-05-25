В Петербурге – 6-балльные пробки и «телепорт» в Германию

В навигационных системах в Петербурге 25 мая продолжаются сбои. К вечеру в городе заработал «телепорт». Тем временем загруженность дорог достигла 6 баллов из 10 возможных.

Попытка построить маршрут из центра города на Неве на юго-запад закончилась «переброской». На второй день ПМЭФ-2018 навигатор отправил из центра Петербурга в Германию, если точнее, в земли Северный Рейн – Вестфалия. При этом на «возвращение» потребовалось некоторое время: GPS отказывался находить Невский проспект, а прокладывание маршрута оказалось технически невозможно.

Тем временем к шести часам вечера встали выезды из Петербурга. В частности, сложно проехать в сторону Красного Села, Ям-Ижоры, Всеволожска и Мистолово. Наблюдаются проблемы и в центре Петербурга. Встали набережные Дворцовая и Кутузова, Садовая улица и Невский проспект. Есть проблемы на внутреннем и внешнем кольце КАД между Пулковским шоссе и Вантовым мостом.

Напомним, что днём 25 мая навигаторы показывали заторы там, где пробок на самом деле не было. Однако дорожная ситуация всё равно складывалась непросто. В «Яндексе» «Фонтанке» заявили, что будут проверять эту информацию.