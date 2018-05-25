Путин: «Боинг» над Донбассом сбила не российская ракета
Президент России Владимир Путин отверг обвинения международной следственной комиссии о крушении «Боинга»-MH17 на Донбассе. Вопрос о причастности России задал 25 мая российскому лидеру главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт на пленарной сессии в рамках Петербургского экономического форума.
«Мы не можем доверять аргументам, поскольку не допущены к расследованию», – отметил Владимир Путин. Он напомнил, что Украина не выполнила своих обязательств и не закрыла небо для полетов над территорией, где шли боевые действия. «Об этом почему-то никто не вспоминает», – подчеркнул российский президент. Путин так же напомнил, что есть множество версий событий, а украинские военные уже сбивали пассажирские самолеты и есть «негативный опыт».
«Мы бы хотели принять полноценное участие в расследовании», – добавил он.
На уточняющий вопрос Миклетвейта о том, был ли этот «Боинг» сбит российской ракетой, президент России ответил: «Нет, конечно».
Справка:
24 мая международная следственная группа заявила, что самолет «Малайзийских авиалиний» был сбит из установки «Бук», поступившей из 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России. В Минобороны РФ заявили, что отечественные зенитные ракетные комплексы вообще никогда не пересекали границу с Украиной. Российские военные считают, что самолет был сбит из украинского «Бука».
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Украиной. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек.
Россия отрицала причастность к ракетному удару и выдвигала альтернативные версии, в том числе уничтожение самолета силами ВВС Украины.