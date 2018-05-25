Путин: «Боинг» над Донбассом сбила не российская ракета

Президент России Владимир Путин отверг обвинения международной следственной комиссии о крушении «Боинга»-MH17 на Донбассе. Вопрос о причастности России задал 25 мая российскому лидеру главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт на пленарной сессии в рамках Петербургского экономического форума.

«Мы не можем доверять аргументам, поскольку не допущены к расследованию», – отметил Владимир Путин. Он напомнил, что Украина не выполнила своих обязательств и не закрыла небо для полетов над территорией, где шли боевые действия. «Об этом почему-то никто не вспоминает», – подчеркнул российский президент. Путин так же напомнил, что есть множество версий событий, а украинские военные уже сбивали пассажирские самолеты и есть «негативный опыт».

«Мы бы хотели принять полноценное участие в расследовании», – добавил он.

На уточняющий вопрос Миклетвейта о том, был ли этот «Боинг» сбит российской ракетой, президент России ответил: «Нет, конечно».