Путин: Россия готова защитить Европу

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России не только к диалогу, но и к защите европейских границ. Об этом он сообщил на пленарном заседании Петербургского экономического форума 25 мая.

Главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт спросил российского лидера о его отношении к выходу США из иранской ядерной сделки, в конце упомянув, почему вопрос актуален: «...вы были связаны с избранием Дональда Трампа». – «Провокатор. Я не был связан с избранием Трампа», – ответил Путин. Тем не менее глава РФ отметил, что ведет диалог с США и даже обсуждает встречу с Дональдом Трампом.

Говоря о выходе США из иранской ядерной сделки, Владимир Путин заметил, что не согласился с мнением президента Франции Эммануэля Макрона. «Трамп не проиграл при выходе из сделки. Он выполняет свои предвыборные обязательства, внутриполитически он выиграл. Но если сделка будет нарушена, то проиграть могут многие, и нам нужно сделать так, чтобы все было хорошо», — добавил Путин.

Также он вспомнил слова Макрона, что Европа и США имеют совместные обязательства друг перед другом, в том числе и по части безопасности. «Не переживайте, мы поможем, сделаем так, чтобы не было угроз», – предложил президент России.