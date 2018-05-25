Норвежский лосось мало ел и из-за этого подорожал до рекордного уровня

Экспортная цена на норвежский лосось поднялась до рекордно высокого уровня в 76,09 норвежской кроны (581 руб.) за килограмм, передаёт Bloomberg. Стоимость начала расти в 2012-м, тогда килограмм стоил 23 кроны, а в прошлом году она увеличилась вдвое.

Подорожание в этом году обусловлено и спросом, и предложением. Популярность лососевых продуктов растёт в странах с развивающейся экономикой, особенно сильный рост спроса наблюдается в России, Южной Корее, Китае и Бразилии.

В то же время объёмы выращивания не увеличились, как предполагалось ранее, после сложного 2016-го. Тогда на рынке отразилось заболевание паразитами норвежского лосося и проблемы с токсичными водорослями в Чили. Сокращение предложения в этом году специалисты объясняют тем, что рыба ела мало из-за холодной воды и, соответственно, оставалась маленькой.

Эксперты полагают, что предложение вновь будет расти, а цены стабилизируются к лету, когда жители Европы и Северной Америки увеличат потребление мяса в связи с сезоном барбекю.