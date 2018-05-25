Путин о санкциях: Все играют в футбол по правилам дзюдо

Президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2018 рассказал о влиянии санкций США и ЕС на российскую экономику.

«Ситуация в мире такая, что все играют в футбол, но применяют правила игры в дзюдо <...> это просто хаос», – заявил он на пленарной сессии 25 мая. Владимир Путин также добавил, что «санкционная дубинка» все чаще применяется не только в отношении России.

По его словам, российская экономика стабилизировалась. «Но убытки есть у всех все равно, и это все же сдерживает развитие», – сказал президент. Предприятия не могут перекредитоваться на мировых рынках, но потом все равно находят решение проблемы. По мнению Владимира Путина, одной из целей санкций было нанести удар по обороноспособности России. «Но мы совсем недавно показали, что многих партнеров в оборонных технологиях обогнали», – подчеркнул он. Таким образом, санкции – «это бессмысленно, но вредно», – заключил он.