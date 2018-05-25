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25.05.2018 17:41

Военный борт помешал приземлиться пассажирскому самолету в аэропорту Подмосковья

Самолет турецкой авиакомпании Onur Air не смог приземлиться в аэропорту «Жуковский». Взлетно-посадочная полоса была занята сломанным военным бортом.

По данным сайта Flightradar24, пассажирский А-320 рейсом 8Q572 из Стамбула приблизился к Жуковскому накануне днем и после снижения до высоты 900 метров начал наматывать круги над населенными пунктами. Через 25 минут лайнеру так и не дали разрешение на посадку, он приземлился в соседнем Домодедово.

Как сообщает Meduza, воспользоваться запасным аэропортом экипаж А-320 вынудила занятая полоса Жуковского, на ней из-за поломки застрял сломанный военный самолет. Видимо, его пытались отогнать, но безуспешно.

скриншот страницы сервиса flightradar24

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Лайнер Onur Air в ожидании чистой полосы кружил над подмосковными деревнями Фаустово, Юрасово, Михалево. Они находятся недалеко от населенного пункта Аргуново, рядом с которым в феврале 2018 года потерпел крушение Ан-148 «Саратовских авиалиний» с 71 человеком на борту. Катастрофа вынудила перевозчика заявить о возможном прекращении деятельности из-за слишком строгих требований Росавиации.

Международный аэропорт «Жуковский» открыт в 2016 году, принимает рейсы из Китая, Израиля, Грузии, Турции, Киргизии, Таджикистана. Взлетно-посадочной полосой и инфраструктурой пользуется не только гражданская авиация, но и испытательная.


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