Финский парламент усиливает меры безопасности после утечки в СМИ

Сессии правительственной конституционной комиссии Финляндии будут проводиться при закрытых дверях, а все документы будут выдаваться только в бумажном виде. Об этом 25 мая сообщает Yle.

Депутаты решили усилить меры безопасности после того, как 24 мая в газете Ilta-Sanomat появилась информация, обсуждаемая на сессии, о том, что закон о реформе соцздрава придется доработать. Члены комиссии полагают, что журналисты получили эти сведения в результате утечки.

После этого депутаты единогласно проголосовали за усиление мер безопасности, чтобы избежать утечек в будущем. Кроме того, комиссия откажется от использования внутренней интернет-платформы. Эту информацию подтвердила спикер парламента Паула Рисикко.