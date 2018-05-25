Финский парламент усиливает меры безопасности после утечки в СМИ

Еще
19:21 25.05.2018
Новость часа
17:52
Путин: «Боинг» над Донбассом сбила не российская ракета
Пришлите свою новость!
19:01
Эксперты назвали средний возраст автомобилей в России
18:56
Комиссия ЕС по защите прав потребителей включила Finnair в чёрный список
18:54
Строитель Лахта Центра намерен запустить трамвай до Колпино
18:50
Смольный выгнал торговцев с «Мотостолицы»
18:45
Орешкин и Кудрин ответили телеграм-инсайдерам
18:44
В Петербурге построят Речной вокзал за 2,1 млрд рублей
18:32
Сарри выбрал «Челси», а не «Зенит»
18:13
Путин: России нужны инвестиции, но не как подачка
18:11
В Петербурге – 6-балльные пробки и «телепорт» в Германию
18:05
Норвежский лосось мало ел и из-за этого подорожал до рекордного уровня
17:54
Путин: Россия готова защитить Европу
17:52
Путин: «Боинг» над Донбассом сбила не российская ракета
17:46
Путин о санкциях: Все играют в футбол по правилам дзюдо
17:41
Военный борт помешал приземлиться пассажирскому самолету в аэропорту Подмосковья
17:35
Porsche объявил об отзыве игрушечных машинок
17:27
Временная свобода обошлась Харви Вайнштейну в миллион долларов
17:22
Японский премьер мечтает о матче Россия - Япония в финале ЧМ-2018
17:14
Трамп опять передумал: он собирается встречаться с Ким Чен Ыном
17:11
Путин призвал не делать из Ирана Северную Корею
17:10
Итоги недели с Андреем Константиновым: Ожившая Скрипаль, бесогон Михалков и вечный Мединский
17:05
Сергей Шнуров рассказал о разводе
16:51
Глава МВФ рассказала в Петербурге о “трех тучах"
16:43
Назван режиссёр нового «Бонда»
16:42
Вячеслав Володин о расследовании крушения MH17: Надо готовиться к разным сценариям
16:39
Премьер-министр Японии призвал страны объединиться и направить КНДР на правильный путь
16:38
Самые богатые "федеральные врачи" в Петербурге возглавляют Центр Алмазова и Центр онкологии им. Петрова
16:21
Макрон: Совбез ООН должен помочь в устранении торговой напряженности
16:07
Путин: Россия будет расширять пространство свободы
16:06
В «Газпром нефти» назвали справедливую цену нефти
16:02
На последнем звонке в Пензе «мертвый» голубь подвел школьника
15:58
БГ даст бесплатный концерт накануне Дня города
15:53
Макрон предложил Путину брать пример с Пьера Безухова
15:46
Рекультивацией Новоселок займется реконструктор Муринского парка
15:42
«Алмаз-Антей» будет производить шельфовое оборудование для «Газпрома»
15:40
Кировский завод потратит больше миллиарда на техническое перевооружение
15:36
Путин: Санкционные войны подрывают мировую экономику
15:25
Жаров ждет нового, «пресекательного» закона для «Яндекса» и Google
15:09
Продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в домогательствах, сдался полиции
15:07
Ольга Голодец определила срок “прорывных результатов” в российском футболе
14:52
Бизнес-омбудсмен Титов: Муниципалы не должны иметь права кошмарить бизнес
14:46
Путин предложил Total стать участником проекта “Северный поток-2”
14:46
На ЗСДфесте будет бесплатный велопрокат
14:32
Французские бизнесмены подарили Путину синего петуха
14:25
Евросоюз сообщил российскому бизнесу об ужесточении мер по защите персональных данных
14:21
Путин: Я здоров, это мировая экономика беременна
14:05
Макрон: Ни одно французское предприятие за 10 лет не ушло из России, несмотря на трудные времена
14:03
«Герофарм» построит в Петербурге фармзавод более чем за 3 млрд рублей
14:02
"Росатом" на ПМЭФ договорился развивать отрасль с французским партнерами
13:59
Евросоюз и НАТО требуют от России признать вину по делу о крушении «Боинга» над Донбассом
13:50
Чемпион по кикбоксингу на 22 года прервал карьеру
13:45
На Фонтанке груженная грунтом шаланда не выдержала нагрузки
13:36
"Выборгскую" вернули пассажирам
13:32
Лишившие женщину жизни из-за пакета продуктов в Петербурге сядут на 32 года
13:30
Вход на "Площадь Восстания" с Московского вокзала открыли
13:25
Кремль отрицает причастность России к уничтожению «Боинга» над Донбассом
13:14
Греф продолжает извиняться за отчет с критикой «Газпрома»
12:58
Жаров: Протокол "Телеграма" и дальнейшие действия нам очевидны, ждите новостей
12:50
Вход на "Площадь Восстания" с Московского вокзала закрыт
12:42
«Ростелеком» хочет взять деньги на закон Яровой с «Гугла» и «Ютуба»
12:39
Минобороны РФ: Ракета, которую показали международные следователи, была сделана в СССР и давно списана
12:37
Уилл Смит исполнил официальный гимн ЧМ-2018
12:33
Глава Сбербанка заявил, что в России надо реформировать систему госуправления
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка.fi
Версия для печати
25.05.2018 18:27

Финский парламент усиливает меры безопасности после утечки в СМИ

Сессии правительственной конституционной комиссии Финляндии будут проводиться при закрытых дверях, а все документы будут выдаваться только в бумажном виде. Об этом 25 мая сообщает Yle.

Депутаты решили усилить меры безопасности после того, как 24 мая в газете Ilta-Sanomat появилась информация, обсуждаемая на сессии, о том, что закон о реформе соцздрава придется доработать. Члены комиссии полагают, что журналисты получили эти сведения в результате утечки.

После этого депутаты единогласно проголосовали за усиление мер безопасности, чтобы избежать утечек в будущем. Кроме того, комиссия откажется от использования внутренней интернет-платформы. Эту информацию подтвердила спикер парламента Паула Рисикко. 


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Setl City
25.05.2018 18:13

Только два дня в «Петербургской Недвижимости» - скидки на квартиры

«Петербургская Недвижимость» предлагает провести ближайшие выходные с максимальной пользой и выгодой. Только два дня, 26 и 27 мая, во всех офисах продаж при покупке квартиры в жилых комплексах комфорт-класса Setl City действует дополнительная скидка 50 000 рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.05.2018 17:16

Банк «Санкт-Петербург» направил на выплату дивидендов 20% прибыли

24 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в 2017 году
Setl City
25.05.2018 17:05

Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году

«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Комиссия ЕС по защите прав потребителей включила Finnair в чёрный список
Петербург предложил Финляндии стать партнёром инновационного форума
Финский парламент усиливает меры безопасности после утечки в СМИ
Норвежский лосось мало ел и из-за этого подорожал до рекордного уровня
Летом Финляндия ждет наплыва китайских туристов
На тушение лесных пожаров в Финляндии брошены спасатели, пограничники и военные
В Финляндии собак стало больше, чем жителей Хельсинки
Новым владельцем "Йокерита" может стать его бывший нападающий
Богатым финнам станет труднее уходить от налогов
Россия и Финляндия будут работать над «умными автомобилями» вместе
Бесплатный Хельсинки. Десять идей для бюджетного туриста
Выходные в Финляндии 26 - 27 мая: Цветы, барахолки и экзотика
«Петербург для финнов не опаснее Нью-Йорка»
Выходные в Финляндии 19 - 20 мая: сакура, цирк и Ночь музеев
Хорошо знаешь Финляндию? Докажи и лови приз
Финский бизнес в России: под страхом санкций, но с верой в себя
Зачем финны рубят свой лес
Выходные 12-13 мая: музыка, птицы и мотогонки
Куда уходит Prisma?
Жаркое финское лето. Гид по фестивалям
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Ожившая Скрипаль, бесогон Михалков и вечный Мединский

Французские бизнесмены подарили Путину синего петуха

На ЗСДфесте будет бесплатный велопрокат

Новости компаний
Setl City
25.05.2018 18:13
Только два дня в «Петербургской Недвижимости» - скидки на квартиры
«Петербургская Недвижимость» предлагает провести ближайшие выходные с максимальной пользой и выгодой. Только два дня, 26 и 27 мая, во всех офисах продаж при покупке квартиры в жилых комплексах комфорт-класса Setl City действует дополнительная скидка 50 000 рублей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.05.2018 17:16
Банк «Санкт-Петербург» направил на выплату дивидендов 20% прибыли
24 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в 2017 году
Setl City
25.05.2018 17:05
Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году
«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы»
Компания Л1
25.05.2018 15:37
Компания Л1 получила аккредитацию в еще одном банке
24 мая 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию первой очереди ЖК «Лондон Парк» в ПАО «Транскапиталбанк». Все четыре корпуса уже сданы в эксплуатацию и активно заселяются
Магазин КЕЙ
25.05.2018 13:24
Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ
Наверное, ни для кого уже не секрет, что современный цифровой телевизор довольно далеко ушел от своего аналогового предка. Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений
ГК «ЦДС»
25.05.2018 12:51
Группа ЦДС заключила первую сделку с привлечением «Семейной ипотеки»
Группа ЦДС заключила первую сделку с привлечением субсидированного ипотечного кредита со ставкой 6%. Средства предоставлены банком «ДельтаКредит».
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
СК «Полис Групп»
24.05.2018 19:40
СК «Полис Групп» развивает социальную инфраструктуру в Ленобласти
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин выразил благодарность компании «Полис Групп» за участие в развитии социальной инфраструктуры 47-го региона
ГК "Пионер"
24.05.2018 19:30
В Петербурге открылся современный курортный комплекс
23 мая в Курортном районе состоялось торжественное открытие оздоровительного курорта «Первая Линия»
Setl City
24.05.2018 18:22
Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали
Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.