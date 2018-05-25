Porsche объявил об отзыве игрушечных машинок

Небезопасные игрушечные машинки будут отозваны компанией Porsche. Речь идёт о детской серии My First Porsche — Wooden Cars. О проведении кампании сообщает Комиссия по безопасности товаров широкого потребления США (CPSC).

В сообщении отмечается, что будет проведен отзыв более 2 тысяч деревянных машинок: 1700 из них были проданы в США и ещё 330 – в Канаде. Все игрушки были произведены в период с апреля 2015-го по март 2018 года в Польше.

Отзыв деревянных машинок Porsche пройдет из-за ненадёжного крепления колес. Ребенок попросту может проглотить деталь конструкции и задохнуться.

«Потребители должны немедленно прекратить использование этих игрушечных автомобилей, забрать их у маленьких детей и обратиться к местным дилерам Porsche. Вернув машинку, покупатель получит деньги, потраченные на игрушку», – говорится в заявлении.

Добавим, что речь идёт о машинах Porsche длиной 101,6 миллиметра и высотой 38,5 миллиметра. Стоили они около 1,5 тысячи рублей.