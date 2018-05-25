Временная свобода обошлась Харви Вайнштейну в миллион долларов

Залог в один миллион долларов был назначен американским судом продюсеру Харви Вайнштейну, обвиняемому в сексуальном насилии. В судебном заседании, как сообщает «Медуза», Вайнштейн отказался признать вину в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Суд отпустил его под залог в один миллион долларов, обязав носить электронный браслет и не покидать штат Нью-Йорк.

Напомним, 25 мая Харви Вайнштейн добровольно явился в полицейский участок, где был формально арестован, а затем доставлен в суд.

Вайнштейна обвиняют в изнасиловании и склонении к оральному сексу. Осенью 2017 года десятки женщин заявили, что их на протяжении нескольких лет домогался Вайнштейн. Уголовные дела в отношении продюсера также возбуждены в Лос-Анджелесе и Лондоне.