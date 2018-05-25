Банк «Санкт-Петербург» направил на выплату дивидендов 20% прибыли

24 мая 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в 2017 году.

Собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов за 2017 год:

– по обыкновенным акциям в размере 1,62 рубля на 1 акцию;

– по привилегированным акциям в размере 11 копеек на 1 акцию.

По решению Собрания на выплату дивидендов направлено 811 млн рублей, что эквивалентно 20% чистой прибыли Банка по РСБУ за 2017 год. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 4 июня 2018 года.

Избран Наблюдательный совет в составе: Савельев Александр Васильевич, Байски Сюзан Гейл, Бычков Андрей Павлович, Германович Алексей Андреевич, Гузь Владислав Станиславович, Звездочкин Андрей Михайлович, Иванникова Елена Викторовна, Кирюханцев Павел Анатольевич, Полукеев Александр Иванович.

После завершения Годового Общего собрания акционеров состоялось заседание Наблюдательного совета, на котором Е.В. Иванникова была вновь избрана председателем Наблюдательного совета, В.С. Гузь – заместителем председателя. Обновлены составы Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по управлению рисками, Комитета по аудиту.

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