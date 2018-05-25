Японский премьер мечтает о матче Россия - Япония в финале ЧМ-2018

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал о своих мечтах, выступая 25 мая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Их оказалось две — сходить в Эрмитаж и посмотреть на игру японской и российских команд в финале чемпионата мира по футболу.

В начале своего выступления он поблагодарил Владимира Путина за приглашение в Петербург. «Я посетил Эрмитаж, в который мечтал попасть», – рассказал японский премьер-министр.

Синдзо Абэ Фото: ТАСС/ПМЭФ 2018

Также в мечтах чиновника — посмотреть на матч между Россией и Японией. «Давайте представим, что «самурай блу» (японская футбольная сборная. — Прим. ред.), одержав победу во всех предшествующих матчах, будет сражаться в финале с Россией. До этого она обыгрывает Францию, хотя Макрон сейчас думает, что должно произойти по-другому», – рассказал Абэ.

Он также предложил помечтать, каким будет мир, когда Япония и Россия смогут установить постоянное сотрудничество: «Это будет прочный оплот, который будет поддерживать весь мир. Те острова, которые некогда были причиной противостояния, превратятся в символ сотрудничества между нашими странами».

По словам премьер-министра, он заразился странным оптимизмом и считает такое будущее реалистичным.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – «экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.