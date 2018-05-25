Трамп опять передумал: он собирается встречаться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что вновь рассматривает возможность встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В своем Twiiter Трамп 25 мая написал: «Очень хорошие новости — я получил теплое и продуктивное заявление от Северной Кореи. Мы скоро увидим, к чему это приведет — надеюсь, что к долгосрочному и устойчивому процветанию и миру. Только время (и талант) покажут!»

Как передает CNN, журналистам президент США уточнил, что встреча с Ким Чен Ыном может состояться 12 июня, как и планировалось ранее. Напомним, встреча должна была пройти в Сингапуре, однако накануне, 25 мая, Трамп сообщил в письме лидеру Северной Кореи, что саммит отменяется из-за «враждебных высказываний» Ким Чен Ына в адрес США.

Отметим, сегодня же первый замглавы МИД КНДР Ким Ге Гван заявил, что Северная Корея готова к переговорам с США для того, чтобы «решать разногласия в любое время и в любом формате».