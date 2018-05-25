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25.05.2018 17:11

Путин призвал не делать из Ирана Северную Корею

Президент РФ Владимир Путин высказался за сохранение ядерной сделки по Ирану. «Иран пошел на многие компромиссы и все обязательства выполняет. За что же их наказывать?» – сказал он в ходе пленарной сессии на ПМЭФ-2018 25 мая. МАГАТЭ тоже не видит нарушений в действиях Ирана, добавил президент.

По его словам,  мировому сообществу разрыв соглашения на пользу не пойдет.

Фото: ТАСС/ПМЭФ 2018

«Тогда ядерная деятельность Ирана будет непонятна никому. Мы еще с Северной Кореей не можем разобраться. Мы хотим вторую такую проблему?» – заявил Владимир Путин.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВДП) по иранской ядерной программе  был принят в 2015 году. По соглашению Иран должен допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, страны Запада, в свою очередь, будут пошагово снимать с Ирана санкции. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном и возобновлении режима санкций против этой страны и работающих в ней компаний.

 

Справка:

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за Чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.


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